Ligue 2 : le report d'Amiens-Ajaccio à cause du Covid est "logique" pour Philippe Hinschberger

Le match de la 20e journée de Ligue 2 entre Amiens et Ajaccio est reporté à cause des trop nombreux cas positifs au coronavirus au sein de l'effectif de l'ASC. La décision de la LFP est saluée par l'entraîneur Picard, Philippe Hinschberger.

Quand le covid oblige les footballeurs à laisser les crampons au placard. Le match de Ligue 2, prévu ce samedi entre Amiens et Ajaccio est reporté à cause du trop grand nombre de cas positifs dans l'effectifs de l'ASC, au moins douze en tout. Pas de quoi présenter une équipe suffisamment compétitive pour affronter le leader du championnat.

Cette décision de la Ligue de Football Professionnel est donc un soulagement pour l'entraîneur Amiénois, Philippe Hinschberger qui avait déjà dû composer avec les nombreuses absences en Coupe de France contre les amateurs de Linas-Monthléry (3-3 3-4 aux tab).

Il faut être sérieux on a 14 joueurs à mettre sur la feuille de match.

"On a demandé le report parce que l'on applique la règle c'est tout. On a une douzaine de cas positifs sur la liste des trente. Il faut être sérieux on a 14 joueurs à mettre sur la feuille de match, en comptant les deux gardiens et deux jeunes de la réserve. Donc ça fait dix joueurs de champ. On a pas de défenseur, nos attaquants sont tous out, c'est quasiment impossible", calcule l'entraîneur amiénois qui espère récupérer une bonne partie de son effectif "la semaine prochaine", avant un déplacement à Rouen-Quevilly.