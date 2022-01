Ligue 2 : amoindri, le HAC entend doubler Sochaux et réintégrer le Top 5

Un temps incertain, le match entre le HAC et Sochaux aura bien lieu, ce samedi au Stade Océane, premier rendez-vous d'une année 2022 placée sous le signe du 150e anniversaire du doyen des clubs français.

Les tests Covid passés vendredi n'ont pas révélé de nouveaux cas positifs dans les rangs havrais. Mais les Ciel et Marine vont tout de même devoir composer avec un groupe amputé de sept joueurs touchés par la pandémie (Fofana, Koné, Richardson, Fontaine, M'Bemba, Abdelli et Wam). A tous ces forfaits s'ajoutent ceux de Boura, suspendu, Thiaré, malade, et PI Ba, parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection mauritanienne.

Ne surtout pas rentrer dans ce processus éventuel d'excuses. Paul Le Guen

Malgré ces aléas, le coach Paul Le Guen ne veut surtout pas se lamenter. "Il ne faut pas se plaindre, ne surtout pas rentrer dans ce processus éventuel d'excuses, insiste-t-il. Des gens sont dans une situation plus compliquée que la nôtre. Nous, on a la chance de pouvoir continuer à jouer. On essaye de préparer le match du mieux possible avec l'effectif disponible. Ça reste un groupe avec de la qualité. Evidemment qu'on perd en puissance au niveau du banc de touche. Mais qu'importe. Moi, je n'ai pas envie de me plaindre, j'ai surtout envie de me concentrer sur la préparation du match, sur ce que l'on a à faire et tout le bénéfice qu'on pourrait en tirer."

Le retour de Mathieu Gorgelin

Embusqués à un seul point de Sochaux, le 5e, les Havrais réintégreront de facto le Top 5 s'ils parviennent à renouer avec la victoire à domicile, où ils restent sur deux nuls et une défaite.

En l'absence de Fofana, Gorgelin va retrouver une place de titulaire dans les buts. Une première en championnat depuis mai dernier pour l'ex-Lyonnais. Blessé à l'épaule en début de saison, il avait dû passer le relais à Fofana, dont les prestations phénoménales ont naturellement conduit Paul Le Guen à l'aligner à chaque match et donc à modifier la hiérarchie des gardiens préétablie.

"Depuis cet été, je n'ai pas vécu que des moments faciles, reconnaît Gorgelin. J'ai la chance malgré tout de pouvoir faire un match, de pouvoir me montrer et de faire voir que je suis toujours là. C'est avec beaucoup de plaisir et d'ambition que j'aborde cette rencontre."

Preuve que le club compte toujours sur lui, Gorgelin a prolongé de trois saisons son contrat en octobre dernier, contrat qui le lie désormais au HAC jusqu'en 2025. "C'est une petite lueur au milieu du tunnel. Ça m'a fait du bien quelques semaines, mais quand on reste sur le banc ou qu'on est blessé, on a l'impression de ne plus trop exister et de ne servir à rien. Je vais tout faire pour reprendre mon poste de n°1. On ne sait pas ce qu'il peut se passer jusqu'à la fin de saison. Je me tiens prêt pour l'équipe et pour moi."

HAC - Sochaux, c'est à suivre en intégralité ce samedi à partir de 14h55 sur France Bleu Normandie