Ligue 2 : "2 points de perdus" pour Omar Daf après le match nul de Sochaux à Dunkerque (0-0)

Le fameux adage "Jamais deux sans trois" n'est pas allé jusqu'à Dunkerque ce samedi pour le FC Sochaux-Montbéliard. Le FCSM n'a pas aligné une 3ème victoire d'affilée en 2022 et repart frustré par son match nul 0 à 0 sur la pelouse de l'avant dernier de Ligue 2. Archi dominateurs, les Jaune et Bleu (en blanc ce samedi) n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, notamment en seconde période en ne profitant pas de la fatigue des Nordistes, tout heureux de gratter ce point après une série de 5 défaites consécutives. Les hommes d'Omar Daf sont, eux, freinés dans leur élan et réalisent une mauvaise opération en ne battant pas un mal classé.

Mauricio trouve la transversale... et le gardien dunkerquois !

On oublie très vite le premier acte d'un ennui absolu, à peine peut-on ressortir pour Sochaux le lob de Kitala contré par le portier nordiste, et puis c'est tout. Rideau ! Le FCSM joue trop long et les Maritimes réussissent à le faire déjouer, à l'image d'Ousseynou Thioune, maladroit techniquement. Heureusement, Sochaux décide d'accélérer au retour des vestiaires, avec Weissbeck, décroché très bas pour orienter tout le jeu de relance. On croit Sochaux enfin délivré avec Mauricio, malheureusement la subtile combinaison à trois avec Weissbeck et Do Couto sur un coup-franc n'est pas récompensée, la frappe de l'ex-Lensois s'écrase sur la transversale (54è) ! Et que dire de sa tête décroisée qui vient encore trouver le gardien nordiste sur sa route (64è) ! Rageant ! Dunkerque fait alors passer quelques frissons en fin de match mais c'est Sochaux qui va gâcher son ultime munition avec Faraj qui envoie le ballon au-dessus sur un cafouillage après un rush de Mauricio, encore lui, à la toute dernière seconde du temps additionnel.

Un point de pris, et deux de perdus

"Je pense qu'on a frappé une quinzaine de fois (14 en fait), mais quand on cadre si peu, c'est difficile de gagner ce genre de rencontre" constate, après la rencontre, Omar Daf. L'entraîneur sochalien dit "ne rien avoir à reprocher à mes joueurs, on a poussé jusqu'au bout, mais ma profondeur de banc (avec seulement Virginius comme attaquant) était trop juste pour pouvoir aller chercher la victoire dans le dernier quart d'heure", le coach du FCSM, conscient "d'avoir perdu deux points".

Pour Valentin Henry, même sentiment de frustration "Au vu du match, on ressort frustré de ne prendre qu'un seul point, mais on a aussi été solides, on a été créatifs, on a eu des occasions de but, il nous a manqué le réalisme cette fois". Et le défenseur des Jaune et Bleu de ne pas se défausser au moment de faire le bilan comptable de la soirée "On ne peut pas se cacher que nos ambitions c'est d'aller le plus haut possible, et on est attentifs aux points qu'on prend ou qu'on perd, et ce soir, c'est des points de perdus, mais en remettant les choses dans leur contexte, et à la fin, ce point sera peut-être décisif" tente de positiver le latéral sochalien.

Statut quo au classement

Au classement, Sochaux fait du surplace, et reste 3ème, à 2 longueurs du leader Toulouse, accroché à Bastia (0-0). Mais le Paris FC, 4ème et Auxerre, 5ème comptent deux matchs de retard, et un pour Ajaccio, 2ème alors que le FCSM est à jour dans son calendrier, avec le moins bon goal-average du TOP 5. Autant d'éléments qui font regretter amèrement ces points laissés en route dans le Nord ce samedi, et qui pourraient faire chuter les Jaune et Bleu du podium. La saison est certes encore longue, mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Et si Sochaux veut rester dans le coup, il devra absolument réenclencher une série de victoires dès le 5 février avec la réception d'Amiens. Le stade Bonal pourra, à cette occasion, accueillir à nouveau plus de 5 000 spectateurs, les jauges n'étant plus en vigueur à ce moment-là. L'appel au peuple sochalien est lancé.