Ligue 2 - 20e journée de championnat : le Racing club de Strasbourg s'incline à Amiens (4-3)

Pour son premier match depuis un mois en Ligue 2 de football, le Racing s'est incliné à Amiens, ce samedi 4 buts à 3. Une défaite amère pour les Strasbourgeois qui ont tenu le nul jusque dans les dernières minutes de jeu.

Le Racing s'est incliné à Amiens ce samedi pour la 20e journée de Ligue 2 de football, 4 buts à 3. Strasbourg renouait avec la Ligue 2, près d'un mois après son dernier match de championnat. Les Strasbourgeois avaient terminé l'année 2016 sur quatre victoires consécutives.

6 buts en une mi-temps

En Picardie, la 1ère mi-temps a été complètement folle, avec six buts marqués ! Dès sa première occasion de but, Amiens ouvre le score à la 13e minute grâce à Charly Charrier (1-0). A la 21e, Strasbourg égalise sur un but de son capitaine Ernest Seka, après un centre de Ndour (1-1). Mais cinq minutes plus tard, l'arbitre siffle un pénalty pour Amiens, après une main du même Seka. Les Amiénois reprennent l'avantage (2-1).

L'attentat de Kamara sur Seka, dans la surface qui conduit à l'égalisation de @AmiensSC 😡 #ASCRCSA pic.twitter.com/K2eyUZ16WU — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 14, 2017

Le Racing ne cède pas de terrain et égalise à la 32e minute grâce à Baptiste Guillaume. Le Strasbourgeois inscrit son premier but en championnat sous les couleurs du Racing (2-2). C'est ensuite au tour de Strasbourg d'obtenir un pénalty au stade de la Licorne, après une faute sur Stéphane Bahoken. L'attaquant donne l'avantage à son club (2-3). Avantage de courte durée puisqu'Amiens égalise deux minutes plus tard grâce à Dibassy (3-3).

Des regrets

En 2e mi-temps, les meilleures occasions sont alsaciennes, et Strasbourg peut nourrir des regrets avec le quatrième but d'Amiens marqué par Moconduit qui trompe Oukidja d'une frappe en pleine lucarne à la 87e (4-3).

Le Racing pointe désormais à la 6e place du classement de la Ligue 2, à un point seulement du podium. Strasbourg accueillera Tours vendredi prochain à la Meinau.

Aholou bientôt Strasbourgeois

A l'issue de la rencontre le président Marc Keller a confirmé la signature imminente au Racing du milieu de terrain ivoirien Jean-Eudes Aholou, 22 ans. Orléans et Strasbourg sont tombés d'accord. Il reste à régler avec le joueur les détails de son contrat, qui devrait être de quatre ans. "C'est une belle opportunité qu'on a saisi, c'est un joueur d'avenir qui peut encore progressé", a commenté Marc Keller.