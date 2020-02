Ligue 2 : 4-0 ! Le FC Lorient a mangé du lion à Sochaux.

Yoane Wissa et Enzo Le Féé félicitant Yann Kitala pour son premier but de la saison

Lorient, France

Encore un weekend où tout a souri au FC Lorient ! Ce samedi, à Sochaux, lors de la 22e journée, les Merlus ont assuré une neuvième victoire en dix journées de Ligue 2. Ils l'ont emporté 5-0 face à un adversaire de milieu de classement qui a pourtant chèrement vendu sa peau.

Le FCL a plié l'affaire en première période, grâce à son réalisme, malgré un début de match compliqué. Wissa a inscrit ses treizièmes et quatorzièmes réalisations de la saison, marquant le premier et le dernier but, du match (24e, sur penalty, et 84e). Pour sa première titularisation, Kitala a inscrit son premier but en championnat (2-0, 45e + 1). Abergel a aussi marqué (3-0, 63e). Hamel avait inscrit son but (88e) mais il a été invalidé pour une main imaginaire. Anecdotique.

Lens est à cinq points

Lens tenu en échec au Havre (1-1) vendredi soir, le FC Lorient compte désormais cinq points d'avance sur les Lensois, et neuf points sur Ajaccio, troisième. Le premier non qualifié pour les play-offs, Le Havre (6e) est à douze points ! Abyssal !

Lorient recevra Le Mans, mardi, pou la 23e journée de Ligue 2.

Revivez les temps forts de la rencontre ci-dessous