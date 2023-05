Ligue 2 : 4ème défaite d'affilée pour Sochaux, battu à Amiens (1-0)

Gaétan Weissbeck et les Jaune et Bleu encore défaits ce samedi à Amiens

Et un 4 à la suite sans gloire et sans panache ! 4ème défaite consécutive pour les Jaune et Bleu battus 1-0 ce samedi soir à Amiens. Un but encaissé sur corner à un quart d'heure de la fin. Une défaite malheureusement presque logique tant le FCSM a une fois de plus était en dessous de tout. Toujours sans envie, et sans âme avec une attaque fantomatique. Les Sochaliens n'y sont plus en cette fin de saison. Toujours 5èmes mais cette fois pour la montée en Ligue 1, c'est définitivement terminé. Avec 13 points de retard sur Bordeaux, le 2ème, impossible de revenir mathématiquement sur les 4 derniers matchs. La coupe est pleine. Rideau !

La décla : "Certains ont lâché dans la tête" Saad Agouzoul, défenseur du FCSM

Olivier Guégan voulait voir son équipe prendre du plaisir. Sans pression, juste la voir rejouer comme elle sait le faire. Le message de l'entraîneur n'a visiblement pas été bien reçu. On a surtout vu des Jaune et Bleu appliqués mais sans volonté. Avec seulement quelques uns motivés, toujours les mêmes. Et d'autres pas concernés du tout, toujours les mêmes. Incapables de se faire violence face à un adversaire pourtant bien faible. Mais voilà, en cette fin de saison sans enjeu Ce FCSM là ne ressemble plus à rien. L'ombre de lui-même avec le néant en attaque ; 2 petites frappes et c'est tout ... sans oublier un but encaissé sur corner, comme d'habitude !

Un entraîneur fataliste

Olivier Guégan, coach du FCSM : "On est sanctionnés sur coup de pied arrêté parce qu'on n'est pas dans une bonne dynamique. On n'a pas fait mal à cet adversaire, offensivement, c'est plus qu'insuffisant. Cette mauvaise série nous a fait perdre pas mal de confiance. Il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut, et en ce moment, les joueurs font avec ce qu'ils ont dans le moteur, ils ne trichent pas, mais voilà, c'est comme ça."

Il n'empêche, n'en jetez plus, 4ème défaite de rang. Une 1ère depuis 6 ans. Le supporter sochalien aimerait que la saison s'arrête maintenant Il reste pourtant 4 matchs à jouer, et son supplice n'est peut-être pas encore terminé.

