Ligue 2 : "65% de nos revenus proviennent des droits télé", Ahmet Schaefer, président du Clermont Foot

Sportivement, tous les feux sont au vert au Clermont Foot 63. Installé sur le podium de la Ligue 2 après 23 journées, le club auvergnat fait partie des prétendants aux barrages d'accession, voire à une montée directe dans l'élite. Le fruit d'une politique sportive et économique cohérente menée par le président suisse Ahmet Schaefer et sa garde rapprochée.

Propriétaire de l’Austria Lustenau (D2 autrichienne) et le FC Vendsyssel (D2 danoise), Schaefer a tissé sa toile en Europe et ailleurs. Sans faire de folie mais avec un modèle économique qui porte ses fruits sur le terrain.

Seule ombre au tableau, et elle est de taille, le fiasco Médiapro. Après le retrait du groupe sino-espagnol , les discussions avec la Ligue de football professionnel se poursuivent pour trouver un diffuseur et un acquéreur des droits. L'enjeu est de taille pour le Clermont Foot, puisque les droits TV représentent 65 % des rentrées financières du club. Ahmet Schaefer s'est confié à France Bleu Pays d'Auvergne

Avant de parler argent, parlons terrain. Vous devez être très satisfait de la saison du Clermont Foot, avec de nouvelles ambitions ?

Oui on était déjà très satisfait la saison précédente, malheureusement le championnat a été arrêté à 10 journées de la fin. On était déjà sur une très bonne dynamique. Quand in a repris le club le 4 mars 2019, on avait annoncé qu'on aimerait jouer les play-off plus régulièrement pour augmenter la probabilité de monter entre trois et cinq ans. Cette saison, nous sommes bien partis. On vient de battre Troyes. Il y a un gros match qui vient entre Troyes et Toulouse. Maintenant, c'est à nous de faire la différence avec les "petites équipes" entre guillemets qui arrivent. Il faut garder cette cohérence et cette synergie. Les automatismes (de la saison dernière) ont pu être sauvegardés et développés. On a gardé la même ossature.

Ahmet Schaefer et la saison du Clermont Foot Copier

Ahmet Schaefer le président du Clermont Foot 63 © Maxppp - Francis Campagnoni

Sur le terrain tout va bien, en coulisses en revanche, il y a de quoi être inquiet. le football français se retrouve en grande difficulté avec le fiasco des droits télé.

On est très concerné. Même si on est en Ligue 2, ça nous touche... Mediapro n'est plus là, mais ça c'est le passé. On est concerné à plusieurs niveaux. Déjà la billetterie, ça a un gros impact sur nous. Heureusement les sponsors nous sont restés fidèles. Ils sont satisfaits des prestations sportives qu'on leur offre. Si on considère que 65% de nos revenus proviennent des droits télé, on est bien sûr énormément inquiet, car nous n'avons pas de visibilité. Vous savez, quand vous menez une entreprise, c'est vous qui décidez de mener une opération marketing ou d'augmenter le budget, au moins, c'est vous qui gérez les choses. Là, on a mis les compétences entre les mains de certaines personnes qui ont pris une décision pour les quatre prochaines années et qui ont un impact sur 40 clubs... Il y a plusieurs mécanismes pour préserver la trésorerie ou augmenter le chiffre d'affaires, mais au bout d'un moment, on va devoir rembourser les prêts, donc c'est très difficile.

Ahmet Schaefer et les droits TV Copier

Peut-on espérer une issue favorable avec un tel sac de noeuds ?

On attend les résultats de gré à gré avec certains diffuseurs et on essai de trouver la meilleure solution. On fait confiance aussi à Vincent Labrune (NDRL : président de la LFP) qui obtenir des résultats. pour vraiment avoir cette visibilité qui manque actuellement. On a aussi des responsabilités vis-à-vis de nos salariés.

Est-ce que tout ce contexte économique compliqué peut freiner vos ambitions ?

On reste prudent mais on a une ambition. On reste humble mais déterminé. Ces ont des valeurs propres à l'Auvergne. Il y a un parallélisme avec la Suisse. On travaille dur, il n'y a pas trop de bling bling. On essaie de tenir nos paroles. On essaie de travailler dans la sérénité, même si avec nos résultats sportifs, c'est de plus en plus difficile (mais c'est positif), car on est dans le focus.