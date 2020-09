Ligue 2 : à 10 contre 11, les footballeurs castelroussins résistent face à Amiens (0-0)

La Berrichonne de Châteauroux patine au classement de Ligue 2 après son match nul (0-0) concédé sur sa pelouse face à Amiens, ce samedi 19 septembre. Après quatre journées de Ligue 2, la Berri est 13e avec une victoire, un match nul et deux défaites. Contre le club picard, le spectacle n'a pas vraiment été au rendez-vous. La Berrichonne Football a montré ses qualités et ses défauts : une défense solide et un secteur offensif qui peine à briller.

Une défense solide, du courage mais un manque flagrant de réalisme offensif

Il y a deux façons d'interpréter ce match nul contre Amiens. D'un côté, Châteauroux a fait plus que résister contre un club qui évoluait en Ligue 1 la saison dernière. Et en plus en infériorité numérique ! La Berri s'est retrouvée à 10 contre 11 dès la septième minute avec l'expulsion de Chouaref après un tacle mal maîtrisé. Amiens n'a pas profité de ce fait de jeu. Au contraire, c'est Châteauroux qui s'est procuré la plus grosse occasion avec un face-à-face raté de Philippe Keny devant le gardien d'Amiens, Régis Gurtner. C'est là qu'on peut être frustré pour la Berri. Car ce sont bien les Castelroussins qui se sont procurés la situation la plus dangereuse de ce match. Pas de places pour les regrets pour l'entraîneur castelroussin. Nicolas Usaï a salué le courage et l'abnégation de ses joueurs.