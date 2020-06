Ligue 2 à 22 clubs : Le Mans FC débouté par le CNOSF

La demande de conciliation déposée par Le Mans FC dans le cadre du dossier sur la Ligue 2 à 22 équipes n'a pas abouti. Le Comité National Olympique et Sportif Français propose au club d'accepter la décision de la Fédération Française de Football. Et donc sa relégation en National.

La requête déposée par Le Mans FC devant le Comité National olympique et Sportif (CNOSF) n'aura donc rien donné. Ce vendredi, l'instance de conciliation du sport français a suggéré au club sarthois de s'en tenir à la décision prise par la Fédération française de football qui avait rejeté, le 27 mai, le principe d'une Ligue 2 à 22 clubs. Un principe qui avait pourtant été voté par l'assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et qui aurait permis au Mans et à Orléans de sauver leur place en Ligue 2. Comme l'avait annoncé le président Thierry Gomez, Le Mans FC devrait aller au bout des recours possibles et saisir le Conseil d'Etat, la plus haute instance juridiction administrative française.

Selon le journal L'Equipe, le recours déposé par le club d'Orléans, était lui examiné ce vendredi après-midi.