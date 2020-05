Ligue 2 à 22 clubs : pourquoi ce n'est pas si simple pour la FFF de s'y opposer

Il reste encore une étape à franchir pour acter le maintien du Mans FC et de l'US Orléans en Ligue 2 la saison prochaine, obtenu ce 20 mai grâce au passage du championnat 2020-2021 à 22 clubs : que le comité exécutif de la Fédération française de football ne s'y oppose pas, malgré l'hostilité affichée ces dernières semaines par le président de la FFF Noël Le Graet. Or, si la FFF a effectivement le pouvoir d'aller contre une décision de la Ligue, "elle ne peut pas faire n'importe quoi au nom de l'intérêt supérieur du football" prévient Samuel Chevret, avocat spécialiste en droit du sport.

L'exemple du rugby

"On l’a vu il y a deux ans dans une décision de justice qui avait été rendue par le conseil d’état suite àun recours de la Ligue nationale de rugby contre la Fédération française de rugby", détaille Samuel Chevret à la direction des sports de Radio France.

"Le conseil d'état avait annulé la décision de la fédération car _l’intérêt supérieur du rugby n’était pas caractérisé à l’époque_. Est-ce que l’intérêt supérieur du football interdit une ligue 2 à 22 clubs, qui est autorisée par le règlement ? Aujourd’hui, si la fédération française de football décide de revenir sur cette décision de la LFP, il n’est pas sûr que cette action de la fédération soit légale et ne sera pas cassée ensuite par une juridiction saisie par les clubs lésés, ou par la Ligue elle-même".

Une longue bataille commence

Pour Samuel Chevret, ce qui est certain, c'est que la bataille ne fait que commencer et il y aura forcément des recours. "Soit la Fédération décide de ne pas se saisir de la décision de la LFP, et il y aura des recours internes à la Ligue si on peut dire, avec Toulouse par exemple. Soit la Fédération s'oppose à cette décision, et là il y a deux étapes : d'abord une procédure d'urgence, un référé, qui dira si la décision de la fédération est entâchée d’un doute sérieux sur sa légalité. La deuxième étape, et là on est dans un, deux ou trois ans, ce sont les conséquences indemnitaires pour les clubs du Mans FC et d'Orléans, et ça va prendre des années".