Ligue 2 : à Ajaccio, le FC Metz veut se refaire une beauté

Metz, France

Ce vendredi, à l'occasion de la 22ème journée de la Ligue 2, le leader messin se déplace sur l'île de Beauté pour y affronter l' AC Ajaccio, 13ème au classement. Après la défaite de vendredi dernier contre Clermont en championnat, le FC Metz veut surfer sur son exploit monégasque de mardi pour rafler en Corse, les 3 points.

Le FC Metz sait voyager

Après l'Aisne, le Loiret, la Principauté monégasque, place à la Corse. En ce mois de janvier particulièrement chargé, le FC Metz voit du pays et il aime d'ailleurs plutôt ça, avec des victoires à St Quentin, Orléans et Monaco. Et malgré une formation ajaccienne, plutôt en forme, en ce moment - l'ACA est invaincue depuis décembre - les protégés de Vincent Hognon comptent bien profiter de ce déplacement au Stade François Coty, pour poursuivre cette razzia de victoires à l'extérieur et ainsi effacer la défaite de vendredi dernier à la maison contre Clermont.

Pour ce 5ème match en 2019 et pour éviter un éventuel coup de mou, le staff grenat va procéder à un nouveau turn over. Remplaçants à Monaco, Delaine, Cohade, Diallo et Nguette devraient retrouver ce vendredi une place de titulaire. En face d'eux, ils retrouveront d'anciens messins, toujours très appréciés par le public de St Symphorien : le défenseur Jérémy Choplin et le milieu de terrain Kévin Lejeune, champion de L2, avec les grenats en 2014.

AC Ajaccio - FC Metz, coup d'envoi à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30.