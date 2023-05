Ligue 2 : à Amiens, Sochaux doit briser sa série noire

Abdallah Ndour (ici contre Dijon lundi 1er mai à Bonal) et les Jaune et Bleu vont tenter d'enrayer la série de trois défaites d'affilée ce samedi à Amiens

Briser la série noire ! Pour Sochaux, 5ème, en déplacement à Amiens, 13ème, ce samedi pour le compte de la 34ème journée de Ligue 2, l'objectif est simple et compliqué à la fois : retrouver un semblant d'orgueil et d'unité pour ne pas concéder un 4ème revers de rang. Ses espoirs de montée définitivement ruinés, les Jaune et Bleu se doivent néanmoins de sauver l'essentiel : leur honneur, celui de leurs supporteurs surtout en arrêtant de dégringoler encore plus jusqu'à la fin de saison.

ⓘ Publicité

"Ne parler que du négatif est réducteur" Olivier Guégan

Pour les Sochaliens, gagner enfin un match est important. Pas forcément pour le classement mais pour l'image du club selon Abdallah Ndour, le défenseur sénégalais du FCSM "Il faut respecter l'institution, c'est ce que nous a dit le Président cette semaine (NDLR : Samuel Laurent, le directeur général du FCSM)". Pour Olivier Guégan, il est surtout primordial de ramener du "positif" autour du club "Pour l'instant, on appuie que sur les points négatifs, je trouve que c'est réducteur. On aurait dû jouer la bagarre jusqu'au bout c'est sûr, si on n'y est pas c'est qu'on a fauté dans plein de choses, le coach en premier, et les joueurs, mais il reste 5 matchs pour faire le bilan, et c'est très important de ramener du positif dans le discours, et du plaisir aussi !." tempère le coach sochalien.

Du sang neuf et des absents

Et pour inverser le (mauvais) cours des choses, Olivier Guégan a décidé de donner sa chance à la jeunesse en lançant dans le grand bain, le latéral, Nolan Galves, qui vient de signer son premier contrat professionnel cette semaine "C'est le moment de voir des jeunes joueurs, ce qu'ils ont dans le ventre." et qui pourrait connaître sa première titularisation en l'absence de Faussurier, blessé, et Henry, non retenu. Par ailleurs**, Daylam Meddah** purge le premier de ses deux matchs de suspension après son expulsion face à Dijon. Saison terminée pour Hermann Tebily "qui sera absent 5 à 6 semaines" selon Guégan pour soigner sa rechute aux ischio-jambiers lundi face aux Dijonnais.

Vivez le match Amiens-Sochaux en direct et en intégralité dès 18h45 avec Hervé Blanchard au micro

loading

loading

loading