Ligue 2 : à Auxerre, Sochaux veut enfin gagner un choc au sommet

Belle affiche et beau défi ce samedi après-midi pour le FC Sochaux Montbéliard. A 15h, le FCSM est à Auxerre pour l'ouverture de la 28ème journée de Ligue 2. Un seul petit point sépare les deux prétendants à la montée. Auxerre, 4ème, est en forme, et reste sur 3 succès d'affilée alors que les Jaune et Bleu, 5èmes, se sont relancés en battant Guingamp samedi dernier à Bonal. Voilà donc un match qui va forcément compter. Les points vont valoir cher, très cher même. Et pour Sochaux, un nouveau choc au sommet à, cette fois, ne pas rater sous peine d'être distancé (pour de bon ?) des quatre équipes de tête.

Battre enfin un membre du TOP 5

Avec 4 points pris sur 18 possibles contre le TOP 5, Sochaux est plus que faible contre les forts de cette Ligue 2. En terme comptable en tous les cas. Pas forcément dans la qualité du jeu, sauf qu'en football, la note artistique ne vaut rien. Alors contre Auxerre ce samedi, l'équipe d'Omar Daf se voit offrir une nouvelle chance de battre un concurrent direct à la montée. En retenant les leçons de ces échecs contre Ajaccio et Paris "C'est le genre de match où c'est l'équipe qui fait le moins d'erreur qui l'emporte. On l'a vu encore avec le PSG, et nous on a vécu la même situation au Paris FC ou contre Ajaccio, notre contenu est bon mais des erreurs nous coûtent des points. A nous d'apprendre de ces erreurs et d'être plus constants de bout en bout, d'être concentrés et dans la maîtrise pour prétendre à autre chose" affirme le coach sochalien.

Concentration, contrôle et constance

Voilà pour Sochaux les clés du succès pour vaincre Auxerre "Peut-être qu'on s'était mis trop de pression avant des matchs charnières comme Ajaccio et le Paris FC, donc cette fois, on espère avoir retenu la leçon, sans jouer le match avant, on est armés pour l'emporter à Auxerre" confie avec confiance Tony Mauricio, le maître à jouer du FCSM, prêt à user de son expérience et de sa grinta pour que son équipe ne revive pas le trou d'air du PFC "Nous, les cadres, on est là pour aider les autres moins expérimentés à passer ces moments plus difficiles. Je vous rassure, dans notre vestiaire, personne n'aime perdre, mais moi, c'est vrai, je le montre plus que certains, c'est dans ma nature, et je dois sûrement permettre aux autres de se dire "ouh là, on est en danger, on met l'alarme et faut qu'on se réveille"".

Auxerre pas plus à son aise contre le TOP 5

De son côté, Auxerre, qui enregistre les retours de Charbonnier et Autret, a beau être sur une série de 3 succès d'affilée, et avoir la 2ème meilleure attaque du championnat (mais que la 8ème défense), son bilan contre un membre du TOP 5 n'est pas plus reluisant que celui de Sochaux : aucun succès et 4 matchs nuls seulement dont le très beau 0 à 0 du match aller à Bonal. Un constat que Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJA, balaie avec son sens aigu de la formule "Vous (les journalistes) me dîtes qu'on n'a jamais battu un TOP 5 et qu'il faut battre Sochaux, ça, c'est ce que disaient nos anciens entraîneurs du 20ème siècle, on n'a pas battu les gros mais c'est des paroles à la con, simplistes, ce qui compte c'est comment tu fais pour être meilleur". Du Furlan dans le texte qu'Omar Daf reprend sûrement à son compte dans un style moins fleuri "Tous les matchs sont importants" pour le technicien sochalien.

Une chose est sûre, ce choc au sommet va évidemment peser très lourd dans la balance. Sochaux, avec Henry de retour mais sans Lopy, blessé, et Thioune, suspendu, a tout intérêt, cette fois, à ne pas rater ce duel avec un concurrent direct à la montée. Sans ses supporters privés de déplacement, le FCSM va donc tout faire pour réparer, selon Omar Daf, cette "aberration et cette injustice". Et tenter de signer un 5ème succès seulement à Auxerre en près de 40 ans. Mais celui-ci, n'en doutons pas, aurait plus qu'une valeur historique pour ses fidèles supporters.

Vivez le match Auxerre-Sochaux en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard (coup d'envoi à 15h) avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Abbé Deschamps.