Ligue 2 : à Bastia, le HAC ne pouvait pas espérer mieux qu'un match nul

Tant pis pour le spectacle, mais le nul obtenu ce samedi à Bastia s’apparente pour le HAC à une bonne opération. De toute façon, les Ciel et Marine ne pouvaient guère prétendre à mieux. Offensivement, les hommes de Paul Le Guen ont rendu une copie proche du néant. Hormis, en première période, deux frappes de Thiaré et Ba captées sans difficulté par Vincensini, ils n'ont jamais inquiété une défense bastiaise pourtant loin d'être souveraine. A la décharge des deux équipes, l'état déplorable de la pelouse du stade Armand Cesari n'a pas facilité les choses.

Yahia Fofana sauvé par son poteau

Les Havrais peinent donc toujours autant à marquer des buts, mais le point positif, c'est qu'ils n'en encaissent pas beaucoup non plus. Seulement trois depuis le début de saison, et toujours aucun à l'extérieur. Après la victoire contre Sochaux (0-2) et le nul à Rodez (0-0), le HAC a donc prolongé son invincibilité en déplacement, où il n'a perdu qu'un seul match sur treize en 2021 (à Pau le 27 février). Sa défense, au sein de laquelle Gibaud, remis d'une blessure au mollet, effectuait son retour, a résisté aux assauts, parfois désordonnés, des Corses. Lesquels ont manqué d'efficacité, à l'image de cette reprise de la poitrine, manquée, de Santelli, seul à cinq mètres du but (23e), mais aussi de réussite sur ce coup franc de Ducrocq dévié par le mur et détourné du bout des doigts par Fofana sur son poteau droit, sans que Taoui, à l'affût, ne puisse conclure (77e).

Ce que font les joueurs depuis le début de la saison est méritoire. Paul Le Guen

« On espérait mieux au niveau du contenu, reconnaît le coach Paul Le Guen. On doit faire preuve de plus de maîtrise, mieux contrôler les choses. Mais on a fait preuve d’abnégation, de combativité et on a su prendre un point. Mais il faut afficher une meilleure qualité de jeu, mieux négocier certaines situations offensives, c’est évident. Maintenant, on ne peut pas toujours regarder le mauvais côté des choses. Sincèrement, même s’il n’y pas d’exploit, ce que font les joueurs depuis le début de la saison est méritoire. C’est un nouveau match sans encaisser de but, ce n’est pas rien, ça démontre des qualités mentales, un engagement. Et puis sur une pelouse à ce point abîmée, il n’a pas été facile pour les deux équipes de pratiquer un football extraordinaire. Entre la jeunesse de l’équipe et l’état du terrain, il y a un début d’explication sur la qualité de notre jeu. Mais dans l’ensemble, après six journées, c’est porteur d’espoirs. »

Après la trêve internationale, la réception du leader

« C’était un match compliqué, note le capitaine Victor Lekhal. Mais on a su être soudés, solides, et ce point est bon à prendre. Ce 0-0, c’est peut-être ce qu’on pouvait espérer de mieux, même s’il y a des coups qu’on aurait pu mieux jouer. Des fois, c’était le terrain, d’autres fois, des mauvais choix. En termes de jeu, ce n’était pas à l’image de ce qu’on fait depuis le début du championnat. Mais globalement, ça reste un bon début de saison, les jeunes comme les anciens montrent de belles choses. Maintenant, il va falloir enchaîner et tenir toute la saison. »

Après six journées, le HAC occupe la 9e place avec neuf points. Place maintenant à la trêve internationale, le prochain match n'étant programmé que le lundi 13 septembre au Stade Océane face à Toulouse, le leader.