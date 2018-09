Ce lundi 17 septembre, à l'occasion de la septième journée de la Ligue 2, le leader messin se rend sur la pelouse du promu, l' AS Béziers. Après la trêve internationale, le club à la Croix de Lorraine aimerait signer une septième victoire consécutive en championnat.

Metz, France

Une si longue attente. 16 jours après son dernier match en Ligue 2, et après une longue mini-trêve internationale, le FC Metz retrouve enfin la compétition. Le leader messin se déplace ce lundi sur la pelouse de l'un des 3 promus, l'AS Béziers.

Le dernier Béziers - Metz en D2 remonte à novembre 1966

Finir l'été en beauté au stade de la Méditerranée. C'est le but des protégés de Coach Antonetti en déplacement ce soir à Béziers. Invaincus depuis le début de cette nouvelle saison, les grenats retrouvent le terrain ce lundi , après un break international de 2 semaines. Le staff messin espère que les 9 internationaux du club à la Croix de Lorraine ont bien récupéré de leurs différents rendez-vous sur la scène internationale. Certains d'entre eux ont d'ailleurs effectué de longs déplacements à l'image du sénégalais Opa Nguette qui s'est rendu sur l'île de Madagascar.

Autre crainte : l'état de la pelouse du stade de la Méditerranée. Elle a beaucoup souffert le mois dernier et la rencontre entre Béziers et Lens avait d'ailleurs été annulé. Les jardiniers locaux ont tenté depuis de lui redonner des couleurs. On verra ce lundi si le gazon biterrois tiendra le coup.

L'AS Béziers réalise une entame de championnat correcte pour un promu : avec 6 points au compteur en 5 journées, le club de l'Hérault s'est notamment imposé sur la pelouse de l'AS Nancy Lorraine, 2 à 0. Pour la petite histoire, le FC Metz et l' ASB ne se sont plus affrontés en Ligue 2 depuis plus 51 ans.

#ASBFCM, 7ème journée de Ligue 2. Coup d'envoi à 20h45, ce lundi 17 septembre, au stade de la Méditerranée, avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 20h15