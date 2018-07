Brest, France

Le FC Metz a réussi son entrée en Ligue 2. A l’occasion de la première journée du championnat, le club à la Croix de Lorraine s’est imposé 1 à 0 sur la pelouse de Brest. L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’attaquant Ibrahima Niane, de la tête, après un corner, à la douzième minute but de jeu. Solides et sérieux, les hommes de Frédéric Antonetti n’ont quasiment jamais tremblé.

le FC Metz, c'est déjà du costaud

Dans ce duel entre prétendants à la montée, le FC Metz a logiquement pris le dessus. Face à des Brestois encore en rodage, le club à la Croix de Lorraine a notamment misé sur sa puissance athlétique. Les 2 nouvelles recrues en défense centrale : l’impressionnant tandem Boye-Sunzu a bien tenu la baraque. D'ailleurs le portier messin Alexandre Oukidja, hormis sur une frappe lointaine bretonne, qui a fini sur ses montants, n’a jamais été inquiété.

Dossevi sur le banc

De la solidité défensive donc mais aussi, malgré le manque d’automatismes et l’absence de son meilleur élément, Mathieu Dossevi, toujours très sollicité sur le marché des transferts, le FC Metz a développé un jeu cohérent et consistant.

C'est une introduction gagnante et rassurante. Seul bémol, toutefois : les grenats auraient dû s’imposer plus largement. Les occasions pour creuser l’écart ont été nombreuses, mais les attaquants messins ont manqué de lucidité dans le dernier geste. à corriger dès vendredi contre Orléans, à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue 2.