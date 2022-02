Ligue 2 - A D'Ornano, le SM Caen se fait de nouveau respecter

Face au Paris FC (0-1), les supporters du SM Caen avaient détourné la chanson d'Orelsan pour se moquer de leurs joueurs. Samedi soir, pour la venue de Bastia (2-1), la moquerie a laissé place à la fierté dans les travées de d'Ornano.

Le Stade Malherbe Caen a aligné un quatrième succès en cinq matchs à domicile, ce qui ne lui était plus arrivé depuis quinze mois (de la 2e à la 10e journée en 2020).

Abonnés aux contre-performances et aux défaites en début de saison (Sept pts pris lors des neuf premiers matchs à d'Ornano avec six défaites concédées), les footballeurs caennais ont donc inversé la tendance devant leur public. La frappe sur le poteau des Bastiais dans les arrêts de jeu et la difficulté à se mettre à l'abri de toute égalisation des Corses appellent cependant à ne pas sombrer dans un excès de confiance. Les Malherbistes n'ont pas suffisamment de marge pour se le permettre.

"Vous savez, je ne vais pas crier victoire, tempère le coach caennais Stéphane Moulin. On est heureux de ce qu'on a fait . Je crois que les gens on vu un beau match. C'est ce qui est important avec la victoire au bout. Mais je n'oublie pas ce qu'il s'est passé il y a trois-quatre mois. On va savourer mais rester mesurés et se préparer pour la suite."

La suite, c'est un déplacement à Dijon qui était justement venu s'imposer à l'aller à D'Ornano dans un scénario que n'ont pas oublié les Caennais

Quand au prochain client qui se rendra à d'Ornano dans quinze jours, ce sera du costaud. Il s'agit du leader Toulouse. Une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois en douze déplacements.