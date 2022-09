Ligue 2 : Sochaux en conquérant à Dijon

Pour les supporteurs du FC Sochaux-Montbéliard, c'est un match qui compte sûrement plus que les autres. Le FCSM est à Dijon ce samedi à 19h à l'occasion de la 8ème journée de Ligue 2. Derby entre Bourguignons et Francs-Comtois avec la suprématie régionale en jeu. Les Jaune et Bleu sont 3èmes, les Dijonnais 8èmes. Hors de question pour les fans sochaliens de perdre contre le voisin. Encore plus depuis qu'Omar Daf en est le nouvel entraîneur. L'ex-coach de Sochaux a rejoint Dijon cette saison. Ces retrouvailles ont donc un parfum particulier. Pour les coéquipiers du capitaine Gaétan Weissbeck, l'enjeu sportif prime également avec une 5ème victoire d'affilée dans le viseur.

Olivier Guégan "A voir l'engouement de nos supporteurs pour ce match, je sens bien la notion de derby et que ça compte pour eux. On va à Dijon pour faire un gros et beau match de football"

Pour le coach sochalien, ce duel face aux Dijonnais s'annonce très ouvert _"Au vu de la qualité offensive des deux formations, il devrait y avoir des buts je pense. Il y a une belle équipe en face_, ils sortent peut-être de deux défaites, mais ils ont des joueurs d'expérience, qui connaissent cette Ligue 2, dans toutes les lignes donc méfiance". Olivier Guégan n'envisage pas pour autant de jouer petit bras face aux Bourguignons "A nous d'imposer notre football, de faire attention à leur "verticalité", il faut garder un équilibre et être intelligent dans ce que l'on va proposer".

Place au terrain pour Omar Daf

Du côté dijonnais, Omar Daf a hâte d'en découdre sur le rectangle vert "J'ai déjà dit que Sochaux était le club qui compte pour moi, j'y ai passé 25 ans, comme joueur et entraîneur, c'est un match spécial, c'est sûr, mais il faut que l'on reste sur l'essence même de ce qui nous emmène tous ici, c'est-à-dire un match de football, tout ce qui peut se passer autour, je pense que ça n'intéresse pas trop les gens, ce qui les intéresse c'est un match de football" lance le Sénégalais, désireux d'en finir avec cette médiatisation de ces retrouvailles avec Sochaux.

Un groupe de 21 joueurs

Même sentiment pour Olivier Guégan "qui s'attend à un match de costauds" et qui convoque un groupe de 21 joueurs "Il y a encore quelques incertitudes" a glissé le coach ce vendredi en conférence de presse d'avant-match. Tebily, Yatabaré et Agro ont rejoint, avec le reste du groupe, la cité des Ducs ce vendredi soir (en bus !). Ce qui laisserait à penser qu'il faut couvrir des postes d'attaquant, de milieu de terrain et de gardien en cas de défection d'un titulaire habituel. En tous les cas, Sochaux vient à Dijon sans états d'âme pour Daf mais pour y signer un 5ème succès d'affilée, dompter un concurrent direct à la montée, et surtout vaincre l'ennemi bourguignon. Rien ne ferait plus plaisir aux supporteurs sochaliens, pas loin d'un millier y sont attendus ce soir dans les tribunes du stade Gaston Gérard. Tous vont aider le FCSM à reprendre, en Ligue 2 pour l'instant, sa couronne de roi du football en Bourgogne Franche-Comté.

Vivez le match Dijon-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Gaston Gérard (coup d'envoi à 19h00)