Ligue 2 : à dix, le HAC résiste à Niort

Le HAC a concédé son troisième match nul consécutif (0-0), ce samedi à Niort. Même s'il avance toujours au ralenti, sa prestation a laissé filtrer des signes de progrès. Les Ciel et Marine ont fait l'essentiel du jeu dans la première demi-heure, sans pour autant se créer d'occasion franche, avant d'être refroidis par l'expulsion de Mathieu Gorgelin à la 35e. Jugé coupable d'une faute sur sa sortie au-devant de Kemen, le portier havrais a été expulsé pour la première fois de sa carrière.

Dès qu'il y a débat, c'est mort pour nous. Paul Le Guen

Paul Le Guen a alors été contraint de sortir Khalid Boutaïb pour permettre à Yahia Fofana prendre le relais dans les buts. Pour sa première apparition en Ligue 2, le jeune gardien (20 ans) n'a été que très peu sollicité. Car même en infériorité numérique, les Havrais, disciplinés, généreux et dangereux par à-coups, ont su contenir des Niortais imprécis dans la finition.

"On a fait un bon match globalement, estime le coach Paul Le Guen. On était très bien parti, je trouve qu'on maîtrisait bien les choses jusqu'à l'expulsion. Je ne sais pas s'il y a réellement faute. Mais dès qu'il y a débat, de toute façon, c'est mort pour nous. Après, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage. On a très bien défendu. C'est dans la lignée de nos deux derniers matches contre Amiens et Guingamp. Si on conserve cet état d'esprit, cette mentalité d'engagement, je pense qu'on sera récompensé assez rapidement."

Un prochain match capital contre Nancy

Le résultat n'est pas mauvais en soi, mais l'opération comptable, elle, n'est pas du tout satisfaisante. Les hommes de Paul Le Guen, qui n'ont remporté qu'un seul de leurs treize matches de championnat, voient en effet la menace se reprocher. Redescendus à la 13e place, ils ne comptent plus que cinq points d'avance sur Nancy, 18e et donc en position de barragiste. Nancy, ce sera justement le prochain adversaire du HAC, mardi 2 février au Stade Océane.

"Il faut avoir conscience de l'enjeu. Ce sera un match capital, reconnaît le capitaine Alexandre Bonnet. Même si on sent du mieux, l'important, c'est de gagner des matches pour se donner un peu plus d'air et une fin de saison plus agréable."

