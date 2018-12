Ligue 2 : à Grenoble, le FC Metz se contente du match nul

Metz, France

Un beau match du haut du classement mais pas de vainqueur ce samedi entre Grenoble et Metz (1-1). Le leader grenat est invaincu depuis 3 matchs de championnat.

Le turn over grenat

Au stade des Alpes, pour cette affiche du haut de classement, et après un coup de pompe constaté lundi dernier contre le Gazélec Ajaccio, le coach du FC Metz décide de faire tourner. Frédéric Antonetti effectue 5 changements dans son 11 de départ : Udol, Rivierez, Maïga, Jallow et Rivière sont titularisés à la place de Delaine, Balliu, Fofana, Boulaya et Diallo.

Beaucoup de surprises dans cette composition avec les titularisations de Jallow et Rivière, le retour d’Udol et surtout les absences de Diallo remplaçant et Boulaya absent du groupe. #GF38FCM#TeamFCMetz 🙏🏼❤️ https://t.co/NQbNwqa94N — Alex' ☨ (@Alex_Berlocker) December 1, 2018

Avec du sang neuf, le FC Metz attaque pied au plancher la rencontre. Les Grenats monopolisent le ballon et ouvrent logiquement la marque par Opa Nguette à la 19 ème minute de jeu. Sur un centre venu de la droite adressé par Renaud Cohade, le gardien grenoblois relâche le ballon et l'international sénégalais n'a pu que le pousser au fond des filets adverses (0-1)

Le double coup dur

Après ce premier but messin, le mauvais sort va s'acharner sur le leader grenat : Mathieu Udol se blesse au genou et il doit quitter ses coéquipiers à la 25 ème minute. Le latéral droit messin a déjà été victime de ce genre de blessure par le passé. Cette sortie va secouer le collectif messin et le GF38 va en profiter pour se réveiller et égaliser à la 36ème minute de jeu par Eric Vandenabeele (1-1). La malchance va se se poursuivre pour le FC Metz durant cette première période avec la blessure au genou, juste avant la pause du défenseur Jonathan Rivierez, remplacé par Ivan Balliu.

Pas de but après la pause

En seconde période, le FC Metz se remet peu à peu dans le bon sens de la marche. Après un beau mouvement, Ablie Jallow est tout prêt de doubler la mise, mais la frappe du Gambien est capté par le portier du GF38. Réplique des Grenoblois par Jessy Benet dont la tentative lointaine est détournée par Alexandre Oukidja. En fin de match, Habib Diallo est toute proche de marquer mais un défenseur grenoblois sauve devant ses cages. Pas de vainqueur donc dans ce match et un nul qui fait finalement l'affaire des 2 équipes.

franchement c’est un bon point face un adversaire en pleine confiance! prochain match on joue le dernier a nous d’assurer et puis y’aura un très gros Lens-Brest en espérant un match nul ou une victoire de Lens #GF38FCM — 🇱🇻 (@MgtSacha) December 1, 2018

Après ce deuxième match nul de la saison, le FC Metz reste leader au classement, avec un point d'avance sur Brest. Prochaine rencontre, ce mardi, à domicile contre le Red Star