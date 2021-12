Ligue 2 : à Grenoble, le HAC repart de l’avant

Le Havre, qui restait sur trois matches sans victoire en championnat et sur une humiliation en Coupe de France, s’est relancé, en s’imposant ce vendredi à Grenoble (1-2). A deux journées de la fin de la phase aller, les Ciel et Marine talonnent les équipes du Top 5.

La mauvaise série a pris fin ce vendredi à Grenoble. Le HAC, dont la dernière victoire en Ligue 2 remontait au 23 octobre (1-0 face à Pau), a repris sa marche en avant, en ramenant du stade des Alpes un troisième succès à l’extérieur cette saison. Cinq jours après l’affront subi face à Chauvigny (N3) en Coupe de France (0-0, 4-3 aux tab), les Ciel et Marine se sont donc rachetés de la plus belle des manières.

Le coach a beaucoup insisté sur l'orgueil. Alexandre Bonnet

"Ce match m’a beaucoup plu. Il vient après l’élimination très particulière du week-end dernier en Coupe et j’avais peur que les joueurs soient marqués. Mais il y a vraiment eu un sentiment de revanche", apprécie le coach Paul Le Guen. "Après l’humiliation en Coupe, le coach a beaucoup insisté sur l’orgueil. Il fallait absolument se remettre en selle", ajoute Bonnet.

Dominés mais rarement inquiétés, les hommes de Paul Le Guen ont débloqué la situation en fin de première période sur un penalty accordé pour une main litigieuse de Gaspar et transformé par Bonnet (0-1, 43e).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En seconde période, les Grenoblois ont été incapables de mettre sous pression une équipe havraise défensivement intraitable, une fois de plus. "On était bien organisés, difficiles à contourner, durs à manœuvrer et on a su saisir des opportunités pour placer des contres, être menaçants, face à une équipe qui a l’habitude de secouer ses adversaires à domicile", souligne Paul Le Guen.

Après avoir manqué plusieurs occasions de faire le break, les Ciel et Marine sont tout de même parvenus à plier le match sur un but d’Alioui, à point nommé pour reprendre une frappe de Richardson repoussée par Maubleu (0-2, 86e). La réduction de l’écart de Henen, dans le temps additionnel, restera anecdotique (1-2, 90e+2).

Mayembo blessé

Seule ombre au tableau, la sortie de Mayembo, touché à la cuisse et remplacé par Wam. L’international congolais était déjà incertain avant la rencontre en raison d’un problème musculaire. Il doit passer des examens en début de semaine pour déterminer la nature exacte de sa blessure. "J’espère que ce n’est pas trop grave, d’autant qu’il avait eu ce genre de blessure en début de saison, rappelle Le Guen. Après, je trouve qu’Aristide Wam est bien rentré. Je préfère avoir « Féfé », mais si on doit faire appel à Aristide, je suis sûr qu’il sera présent. Je lui trouve beaucoup de qualités."

Après dix-sept journées, le HAC, 6e, reste au contact des équipes de tête, avant deux superbes affiches pour refermer l’année 2021 : la réception d’Ajaccio, 2e, samedi prochain au Stade Océane, suivie d’un déplacement, le mardi 21 décembre, à Auxerre, 5e en attendant son match face à Caen ce samedi. "On voit que devant, ça carbure, relève Bonnet. Le moindre revers rend les choses compliquées, alors restons dans le bon wagon. Les deux prochains matches sont très, très importants." Et très, très excitants, aussi.