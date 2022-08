Ligue 2 : à Grenoble, une première défaite logique pour le FCSM (1-0)

Premier déplacement à l'extérieur et première défaite de la saison pour le FCSM sur la pelouse de Grenoble (1-0). Une défense en difficulté, du déchet dans les passes et une attitude sur le terrain pointée du doigt par le coach : pas grand chose de positif à retenir de cette 2ème journée de Ligue 2.

C'était l'objectif d'Olivier Guégan avant ce premier déplacement de la saison. Face à Grenoble, le coach voulait conserver l'équilibre défensif trouvé lors du match nul face au Paris FC. Et dans le même temps : créer du déséquilibre dans le dernier tiers du terrain, apporter plus de danger dans la surface adverse. Au final, l'entraîneur sochalien n'aura eu ni l'un, ni l'autre. Et le FCSM concède sa première défaite de la saison (1-0) ce samedi 6 août.

Un bloc grenoblois trop rarement inquiété

Pour affronter un GF38 orphelin de nombreux cadres (dont la charnière centrale), Olivier Guégan a fait confiance au même onze aligné quelques jours plus tôt lors de la première journée de Ligue 2. Viltard en sentinelle, Kalulu et Mauricio sur les côtés, le tout disposé en 4-3-3. Contrairement à la rencontre précédente, les Sochaliens n'ont jamais su imprégner le même pressing, cette agressivité sur le porteur de balle. De quoi agacer Olivier Guégan à la fin du match.

"C'est plus la prestation que je juge, au-delà du résultat. Oui ce n'est que le début de saison, on a joué lundi donc on avait deux jours de récupération en moins et ce n'est pas évident avec les fortes chaleurs. Mais on peut faire beaucoup plus dans tous les domaines ! On doit mettre beaucoup plus d'intensité dans les duels, notamment face à des équipes comme Grenoble, des blocs bien compacts", Olivier Guégan

Sans être flamboyant, le GF38 a su être cohérent. Un onze très bien en place qui a attaqué en transition. Et chaque transition ou presque a mis la pagaille dans la défense sochalienne. Si Bamba a inscrit le seul but sur un exploit personnel à la 32ème minute, l'addition aurait pu être bien plus lourde. Les attaquants grenoblois ont été maladroits, avec notamment un pénalty raté en début de seconde période.

"Remettre l'église au milieu du village"

Côté Jaune et Bleu, pas grand chose à se mettre sous la dent d'un point de vue offensif. Sissoko n'a pas réussi a se mettre en évidence, même s'il a été trouvé quelques fois en bonne position dans la surface grenobloise. Les Sochaliens n'ont jamais donné l'impression de pouvoir accélérer le jeu : trop de déchet dans les transissions et pas assez de mouvements entre les lignes pour étirer ce bloc adverse.

L'une des rares satisfactions, c'est l'entrée du jeune Mayenda en deuxième période, qui a provoqué un pénalty. Aldo Kalulu l'a ensuite raté. "Je pense qu'on ne méritait pas beaucoup mieux, concède Tony Mauricio. Va falloir analyser ce match et se remettre en question." Olivier Guégan, lui, a prévenu : l'entraîneur attend une réaction immédiate de ses joueurs samedi prochain avec la réception d'Amiens, afin de "remettre l'église au milieu du village." Après cette 2ème journée de Ligue 2, les Sochaliens pointent à la 15ème place du championnat.