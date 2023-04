Ligue 2 : à la peine en championnat, le Stade Lavallois exhorte ses supporters à venir "en masse" samedi

Il reste neuf matchs au Stade Lavallois pour remplir son objectif de maintien en Ligue 2. Le club traverse actuellement une crise de résultats : cinq défaites d'affilée. La dernière en date samedi dernier à Metz (0-1). Le club Tango reste scotché à une maudite dix-septième place, synonyme de relégation en National.

Gagner redevient urgent, et autre chose qu'une victoire à domicile contre Grenoble ce samedi plongerait un peu plus les Mayennais dans le doute. Il reste neuf matchs à jouer, neuf finales. Et regarder le calendrier du Stade Lavallois n'est pas forcément rassurant. Laval jouera quelques cadors (Bordeaux, Sochaux, Bastia, Saint-Étienne).

"Dans l'incertitude de la vie, nous admettons cette situation"

Dans un communiqué envoyé à l'ensemble des médias ce lundi, le club appelle les supporters à se mobiliser au stade Francis Le Basser samedi contre Grenoble. "Nous aurons besoin de tous les Tango pour partager notre liesse du football en Mayenne, à Laval, et vivre des émotions tous ensemble soudés, pour le maintien en Ligue2 BKT" écrit le Stade Lavallois. "Oui, bien sûr que tout n’est pas parfait dans cette saison 2022/23 ! Oui, bien sûr que tout ne se passe pas comme prévu pour ce retour en Ligue2 BKT ! Dans l’incertitude de la vie, nous admettons cette situation".

Un appel à la mobilisation générale qui sera probablement entendu par les supporters mayennais. Les tribunes de Le Basser attirent en moyenne cette saison 6.800 fans. Laval reçoit Grenoble le samedi 8 avril à 19h (30e journée de Ligue 2).