Ligue 2 : à Nancy, des supporters de l'ASNL appellent à une "marche funéraire"

La relégation de Nancy sera-t-elle définitivement actée ce vendredi 22 avril ? L'ASNL reçoit à 21 heures au stade Picot, à domicile, Quevilly, le 20e du classement de ligue 2 face au 18e. En cas de défaite, le déclassement sera inévitable pour les footballeurs Nancéiens. L'ASNL s'est offert un sursis en revenant mardi soir de son déplacement à Rodez, avec le point du nul, 1-1

Une marche funéraire

Les supporters ont déjà enterré tout espoir, alors symboliquement, à l'appel du Saturday FC, ils vont organiser un rassemblement, "une marche funéraire" symbolique devant la boutique du stade Marcel Picot à partir de 19heures. "Tous en noir", peut-on lire sur l'appel partagé sur les réseaux sociaux, "New City Capital a enterré notre club, il est désormais temps d'en faire le deuil".

Pour Kilian Valentin, le porte parole des Saturday FC, club de supporters, la journée va être "très lourde en émotion". Ce passionné de l'ASNL évoque "beaucoup de tristesse pour ce match à domicile" (...) "Le 22 avril 2006, on gagnait la coupe de la ligue", le 22 avril 2022, l'ASNL pourrait connaitre sa première relégation en N1. Kilian Valentin ajoute ressentir une "tristesse mêlée à la de la colère", regrettant "la dégringolade" du club de football de Nancy en un an et demie, dénonçant "la gestion du club", le peu "d'implication des joueurs depuis le début de la saison qui ne respectent pas la passion des supporters".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi ASNL : des supporters lancent un appel aux promesses de dons pour sauver le club