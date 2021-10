Ligue 2 : à Nancy, le FCSM se veut prudent... et confiant

Court voyage pour le FCSM ce samedi. Les Sochaliens se déplacent à Nancy pour la 14e journée de Ligue 2. Un choc de l'Est entre deux équipes aux trajectoires contraires cette saison. Mais les Jaune et Bleu restent méfiants.

"C'est juste la distance géographique." L'entraîneur sochalien Omar Daf ne veut surtout pas attiser les flammes qui pourraient déjà réchauffer ce Nancy-Sochaux. Fidèle à son sang-froid, le coach des Jaune et Bleu veut faire "abstraction de tout ce qui se passer autour" de cette 14e journée.

Nancy-Sochaux, si proches, si loin

Il y a bien sûr un contexte géographique : même s'il peut y avoir débat sur l'appellation "derby" pour un ASNL-FCSM (environ 140 km à vol d'oiseau tout de même), cette rencontre est quoi qu'il arrive le choc de l'Est en Ligue 2.

Les supporters des deux équipes entretiennent une relation conflictuelle, et se sont affrontés à plusieurs reprises. Un antagonisme qui a d'ailleurs poussé la Préfecture de Meurthe-et-Moselle à interdire les déplacements individuels de supporters sochaliens à Nancy.

Mais cette saison, Nancy est aussi près géographiquement qu'il est loin sportivement du FCSM. Sochaux campe à la deuxième place de la Ligue 2, avec deux défaites en 13 matchs (dont aucune depuis six journées), et possède la meilleure défense du championnat (7 buts encaissés, comme Le Havre et Ajaccio).

À l'inverse, l'ASNL est dernier au classement, avec une seule victoire au compteur, et les Lorrains combinent à la fois la pire attaque et la pire défense de Ligue 2.

"C'est la troisième équipe du championnat à avoir la meilleure possession (NDLR : la 4e étant le FCSM), ce qui veut dire qu'elle reste dangereuse : on a pas cette possession par hasard" tempère cependant Omar Daf. "Nous sommes prudents" appuie le défenseur Marvin Senaya. "Nancy n'est pas forcément à sa place. Malgré le manque de points, c'est une équipe joueuse."

Reste que les Jaune et Bleu vont arriver au stade Marcel-Picot comme favoris. Une étiquette qui ne leur a pas porté préjudice à Rodez il y a deux semaines (0-1), le 16 octobre. Mais la journée suivante, à domicile contre Quevilly, Sochaux avait été accroché par Quevilly-Rouen Métropole (1-1).

La place de leader ? "Vraiment pas une obsession"

Un nul concédé face aux Normands en partie à cause d'une entame ratée. "Le match contre Quevilly était maîtrisé : 70% de possession, plus de 600 passes, et plus d'occasions que notre adversaire. Mais le football n'est pas une science exacte, et dominer n'est pas gagner" rappelle Omar Daf, qui souhaite une nouvelle fois réussir "par le jeu" contre Nancy. Le FCSM est en forme, compte le rester, et pourrait d'ailleurs en profiter.

En cas de faux pas de Toulouse, qui reçoit Guingamp, et d'une victoire contre l'ASNL, Sochaux pourrait occuper la place de leader de Ligue 2. Comme lors de la précédente journée, les Jaune et Bleu connaîtront le résultat du TFC avant leur match. Mais la mathématique du classement n'est pas la matière préférée des Sochaliens selon Marin Senaya. "Contre Quevilly, on voulait peut-être passer en tête... Nous aurons d'autres d'occasions de le faire. Notre équipe est beaucoup plus mature qu'avant, et nous nous sommes tout de suite remis au travail pour enchaîner. Le but c'est de prendre le maximum de points, et après, on récoltera ce que l'on sèmera".

Frustration déjà oubliée donc pour le jeune latéral (20 ans) arrivé en prêt cet été de Strasbourg, qui confie avoir "hâte de découvrir" l'ambiance des supporters sochaliens lors d'un déplacement à Nancy.

Toujours sans Lopy

Sur le plan tactique, Omar Daf pourrait garder la même recette que ces dernières semaines, avec Mauricio dans un rôle de milieu relayeur, moins haut sur le terrain. L'entraîneur sochalien loue la polyvalence de l'ancien Lensois. Il sera en revanche toujours privé de Joseph Lopy. Le milieu sénégalais a repris le chemin de l'entraînement, mais n'est toujours pas opérationnel.

Le groupe retenu de 19 joueurs pour faire le déplacement à Nancy est le même que celui contre Quevilly. Touché cette semaine, Florentin Pogba y figure bien. Il se testera une dernière fois dans l'échauffement d'avant-match.

Les retrouvailles entre Pedretti et le FCSM

Cette rencontre sera également l'occasion de retrouvailles entre Benoît Pedretti et son club formateur. L'ex-milieu de terrain, ancien capitaine du début des années 2000 (vainqueur de la D2 et de la coupe de Ligue) a été promu par intérim sur le banc nancéien fin septembre. Depuis, l'Audincourtois a d'ailleurs redonné de la couleur à une équipe très mal en point : une victoire, un nul et une défaite.

À Sochaux, l'Audincourtois a joué aux côtés... d'Omar Daf. _"_Benoît est un petit frère pour moi. Je lui souhaite le meilleur, nous avons passé de très bon moments ensemble ici pour écrire une belle page de l'histoire du club. Nous n'avons pas attendus ce match là pour nous appeler. Mais je serai à Nancy pour faire mon job : défendre les couleurs du FCSM."

Même sentiment pour Benoît Pedretti : "Par rapport à mes origines et mon vécu au club, ce sera forcément particulier. Mais même si je connais très bien Omar, et du monde à Sochaux, il n'y aura pas de copains pendant 90 minutes. Mais après le match, nous serons amis, comme toujours."