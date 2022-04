Ligue 2 : à Nîmes, Sochaux a montré les crocs

Ils avaient les dents longues, et ils ont fini par mordre. En déplacement à Nîmes ce samedi, les Sochaliens avaient un objectif clair : glaner une quatrième victoire d'affilée. Malmené pendant une bonne vingtaine de minutes, le FCSM a fini par faire parler sa maîtrise pour l'emporter. "Les victoires appellent les victoires" dit l'adage, même si rien ne change pour le moment au classement pour les Jaune et Bleu.

Entame ratée

Il faisait chaud à Nîmes ce samedi soir. Est-ce la torpeur gardoise, dans un stade des Costières pratiquement vide, seulement rempli par les chants des courageux Sochaliens qui ont fait le déplacement, qui a retardé le FCSM ? L'entame de la rencontre a été plus que compliquée pour Sochaux, et Nîmes a rapidement ouvert le score, grâce à Julien Ponceau (4').

Thioune buteur !

Privés de Gaëtan Weissbeck et Ismaïl Aaneba, les Jaune et Bleu ont peu à peu relevé la tête, avec (encore) Mauricio en chef d'orchestre. Le milieu de terrain doit encore se demander comment il a pu mettre sa reprise de volée sur la barre, pratiquement à bout portant (36'). Mais quelques instants plus tard, l'ex-Lensois a placé une merveille de coup-franc...à nouveau sur la barre. Le temps de se dire qu'il devait être maudit, Ousseynou Thioune avait suivi, et a pu égaliser avant la pause (39'). Le tout premier but avec Sochaux du milieu sénégalais de 28 ans, arrivé il y a bientôt trois ans.

Coaching gagnant

En deuxième mi-temps, Nîmes a encore un peu plus baissé le pied, tandis que le FCSM montait en puissance. Sentant le bon coup, Omar Daf a fait entrer ses armes.

Sur son tout premier ballon, Alan Virginius était tout proche d'offrir une passe décisive à Maurico (62'). Sept petites minutes plus tard, le jeune sochalien, lancé par Rassoul Ndiaye, a permis à ses coéquipiers de repasser devant (70').

Dans la foulée, c'est un autre entrant, Yann Kitala, qui a scellé la victoire sochalienne, trois minutes seulement après son entrée en jeu, sur une offrande de Mauricio (80').

En toute fin de match, Nîmes aurait pu réduire l'écart sur pénalty. Mais c'était écrit, rien ne pouvait arriver au FCSM ce samedi soir, et Maxence Prévot a sorti la frappe de Moussa Koné (94').

Une victoire pour rien ?

Sochaux signe donc son quatre à la suite, après des succès contre Rodez, Quevilly et Nancy. Mais c'est à croire que les efforts du FCSM n'ont pas d'effets.

Aucun des prétendants à la montée ne connait de vrai ralentissement, et ce samedi, tout le monde a gagné, à l'extérieur qui plus est. Auxerre et Ajaccio ont étrillé Pau et Dijon (1-4 ; 0-3), le Paris FC lui a fait le job contre Rodez (0-1). Les écarts restent les mêmes, à cinq journées de la fin : Sochaux est à quatre points du deuxième Ajaccio, à un point du troisième Auxerre, et à égalité avec le quatrième, le PFC.

"Ce n'est pas une victoire pour du beurre !" s'est tout de même enthousiasmé le latéral sochalien Valentin Henry après la rencontre.

"Ce soir, nous aurions pu être décrochés, la semaine d'avant aussi, et nous aurions alors dû nous contenter de jouer la quatrième ou la cinquième place... On est toujours focus sur cette deuxième place. Ce sera serré jusqu'au bout. On a faim, on continue d'avancer, et on a des beaux matchs qui nous attendent."

Le calendrier promet en effet un enchaînement intense au FCSM. Dès mardi, les Doubistes recevront le leader Toulouse, avant de se déplacer à Pau (12e) vendredi.