Ligue 2 : à Niort, le HAC veut en finir avec les matchs nuls

Non, le HAC n'est toujours pas sauvé dans cette saison 2020-2021 aux stades qui sonnent irrémédiablement creux. Et le déplacement ce samedi 19h à Niort, un concurrent direct au maintien, doit permettre aux ciel et marine d'enfin transformer en points l'amélioration remarquée de leur jeu.

Cela fait deux matchs de championnat de suite que les Havrais obtiennent le point du nul. À Amiens, cela ressemblait à une bonne affaire, face à Guingamp, cela suscite davantage de frustration. Dans tous les cas, si les Havrais ont toujours autant de mal à marquer, ils semblent plus incisifs. Reste, donc, à concrétiser avec des buts.

Pour Romain, du site Hactu.fr, notre partenaire, "on espère enfin une victoire. On s'est tellement ennuyés pendant le début de saison, mais là ça fait deux matchs dans lesquels on constate beaucoup de mieux. Et si Boutaïb pouvait mettre son premier but, ce serait parfait". L'ex-international marocain, qualifié depuis le début 2021, n'a en effet toujours pas trouvé le chemin des filets. "Il faut être patient avec lui et il faut aussi que Thiaré retrouve de la confiance", conclut Romain.

Niort-HAC, samedi 30 janvier à 19h, sur France Bleu Normandie