Ligue 2 : A Niort, Le Stade Brestois termine par un nul pluvieux une année 2018 heureuse

Brest, France

Le match. Même très remanié, même sur une pelouse gorgée d'eau, et chez un adversaire qui n'était pas le premier venu, le Stade Brestois a tenu son rang. Il rentre de Niort avec un bon nul (1-1) et une bonne marge de six points d'avance sur le troisième, Lens.

On retiendra que malgré une équipe remodelée comme jamais cette saison, avec six titulaires absents, Brest a su assumer le jeu. Jacob et Diallo avaient gros à jouer. Ils ont assuré. Ce dernier a montré de belles choses dans la conservation de balle. En défense, Kiki n'a pas souffert, et s'est montré offensif par moments.

Pour le reste, Charbonnier a inscrit son seizième but de la saison, en égalisant moins de deux minutes après l'ouverture du score niortaise (40e).

L'homme du match

On a retrouvé un peu du Julien Faussurier qui était si décisif l'an passé. Des différences balle au pied, notamment en première période, et une passe décisive, sa seconde de la saison après celle contre Nancy.

Il n'a pas eu la même efficacité sur les coups de pieds arrêtés, qu'il a tous tirés, mais le Brestois a sans doute livré son meilleur match de l'année.

La réaction de Jean-Marc Furlan

Les résultats