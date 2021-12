Ligue 2 : Sochaux en quête de confirmation à Bastia

Maxime Do Couto, ici face à Nîmes le 6 novembre 2021 à Bonal, et les Sochaliens veulent être la première équipe à l'emporter à Bastia cette saison

Sochaux doit garder le cap .. corse ! C'est un déplacement périlleux qui attend ce samedi les Jaune et Bleu à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 2. Le FCSM se rend à Bastia pour tenter de bonifier son succès contre Pau la semaine passée à Bonal, et conforter ainsi sa place sur le podium. Mais si les Corses sont 18èmes et donc en mauvaise position en bas de tableau, ils n'ont encore jamais perdu devant leur public (2 victoires et 6 matchs nuls). C'est donc tout sauf une partie de plaisir qui attend les hommes d'Omar Daf qui pourrait être obligé de se passer des services de Maxence Prévot, le gardien de but, blessé ce jeudi à l'entraînement "Il est incertain, mais je ne dirai rien de plus pour ne pas donner d'informations à notre adversaire" commente simplement le coach sochalien, toujours aussi peu disert sur l'état de ses troupes.

"Je n'aime pas chercher des choses où il n'y en a pas" - Omar Daf, encore agacé sur ses choix offensifs

De manière générale, depuis quelques matches, Omar Daf prend vite la mouche avec les journalistes. Le technicien défend ses principes de jeu à tout va. Même quand ça ne va pas. Comme son attaque, la 13ème de Ligue 2 simplement. Mais n'allez surtout pas parler d'un système à 2 attaquants à Omar Daf "Je suis désolé, mais Liverpool ou le PSG ne jouent pas avec 3 attaquants, à un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas une question de système mais d'animation, et de profils de joueurs". Omar Daf est un grand fan de Liverpool. Certes, mais Sochaux n'est pas Liverpool. Il n'empêche, l'entraîneur du FCSM n'aime pas les doutes autour de son équipe et répond par les chiffres "On a 31 points après 17 journées, on n'a jamais été aussi bien classé et avec autant de points depuis 20 ans, alors je veux surtout qu'on mette en évidence que ce que l'on fait c'est bien, c'est même très, très, très bien !"

Ce qu'on fait, c'est bien, très, très, très bien même, on tient quelque chose (une place sur le podium), à nous de serrer le poing encore plus fort pour faire durer tout ça ! Omar Daf

Voilà, Omar Daf avance avec Sochaux droit dans ses crampons. Sa méthode, pour l'instant, fait ses preuves. Mais sans résultat positif à Bastia, il sera à nouveau critiqué. Ainsi va la vie d'un club que ses supporteurs veulent voir monter en mai. Et qui sont, cette saison, d'une exigence extrême pour leur FCSM !

Le match Bastia-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Armand Césari (coup d'envoi à 19h).