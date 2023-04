Ligue 2 : à Pau, le FC Metz va découvrir le Nouste Camp

Bataille messine pour la remontée en Ligue 2, acte 30 ! Ce samedi, le FC Metz (3e) se rend au Nouste Camp, sur la pelouse du Pau FC (16e), un mal classé du championnat. Invaincu depuis 16 journées, Les Grenats veulent les trois points dans le Béarn, pour tenter de chiper la deuxième place du classement à Bordeaux, qui accueillera ce samedi Bastia.

Après son succès contre le Stade Lavallois, samedi dernier, le FC Metz est devenu pendant plus de 48h, le dauphin du leader havrais. Cette fameuse 2e place, synonyme de montée en fin de saison, a été ensuite récupéré par Bordeaux, victorieux lundi soir de Guingamp.

Ce chassé-croisé en haut du classement n’a pas affecté le groupe messin, selon Coach Bölöni : " on suit bien sûr les résultats de nos adversaires, mais le plus important c'est notre parcours. Il faut être le plus résistant possible pour obtenir ce que l'on doit obtenir ".

Dans cette dernière ligne droite du championnat, et alors que son équipe a déçu dans le jeu, samedi dernier contre Laval, le technicien roumain du FC Metz prône l’efficacité plutôt que le contenu :" Si on joue de façon insuffisante mais que l'on gagne à chaque fois, un a zéro, je signe tout de suite des deux mains ! "

Le coach grenat joue enfin de la prudence, avant ce déplacement inédit dans le Béarn. Pour lui, le Pau FC, qui vient de perdre 3 de ses 5 derniers matchs, ne mérite pas son classement actuel.