Ligue 2 : à Pau, le FCSM ne doit pas faire de cadeau

C'est une semaine intense que vit le FCSM. Une victoire à Nîmes (1-3), un nul de haut-niveau contre le leader Toulouse (1-1) et désormais un long déplacement à Pau. Il reste quatre matchs aux Sochaliens pour finir la saison le plus haut possible. Les barrages sont quasiment acquis, mais les hommes d'Omar Daf rêvent de bien mieux que cette actuelle cinquième place.

"En mode mercenaires"

Depuis plusieurs semaines, le FCSM est plus mature, plus tranchant, plus tueur. Et ça se voit dans les résultats aussi : six matchs sans défaite, dont quatre victoires. Pourtant, du fait de la forme de ses concurrents Ajaccio, Auxerre et le Paris FC, Sochaux reste cinquième. "On est à la plus mauvaise place pour les barrages. On veut plus, mais ça ne dépend pas que de nous" constate l'attaquant Aldo Kalulu.

"On est en mode mercenaires, c'est clairement ce que l'on s'est dit" ajoute celui qui a scoré à huit reprises cette saison. "Il faut qu'on rase tout ce qu'il y a devant nous. On est prêt mentalement et physiquement."

Un pacte entre nous a déjà débuté il y a plusieurs journées - Aldo Kalulu

Gare au piège palois

Dans ce sprint final, c'est donc le Pau FC qui est la prochaine marche du FCSM. Les Palois sont 13e, pratiquement certains d'êtres sauvés. Leur série du moment de trois défaites d'affilée peut être trompeuse : contre Auxerre par exemple (1-4), les Palois ont terminé à 9. Et ils ont déjà fait tomber, lors de la première partie de saison, le Paris FC et Ajaccio dans leur stade, le plus petit de Ligue 2 (4.000 places). "C'est une équipe qui peut être surprenante, avec un jeu très vertical et des joueurs d'expérience" prévient l'entraîneur Omar Daf.

En principe, pas d'absent

Le coach sochalien va pouvoir, en principe, compter sur les mêmes hommes que lors de la réception de Toulouse mardi. Le groupe sochalien comporte néanmoins une nouvelle fois 20 joueurs, en prévision d'une éventuelle défection. Le cas d'Ismaïl Aaneba ne semble pas encore tranché. Contre Toulouse, le Franco-Marocain était sur le banc, après avoir été absent à Nîmes quelques jours plus tôt.