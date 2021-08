Ligue 2 : à Pau, le TFC presque comme à la maison

Après avoir véritablement lancé sa saison la semaine passée en Lorraine (victoire 4-0 sur Nancy), le TFC enchaîne un deuxième déplacement consécutif. Beaucoup moins loin celui-ci puisqu'il emmène les Toulousains dans le Béarn pour affronter le Pau FC

Plus de 400 supporters toulousains attendus

Pour ce court déplacement (185 km séparent le Stadium de Toulouse au Nouste Camp), les supporters toulousains ont décidé de se mobiliser et de se déplacer en nombre. Au départ, 207 places étaient réservées pour les visiteurs dans le parcage dédié, mais face à la demande et après de longues négociations, le Pau FC a accepté d'agrandir la jauge à 367 places. Ainsi, deux bus des Indians et un autre organisé par Visca Tolosa partira de Toulouse. En plus de tous les supporters qui iront dans le Béarn par leurs propres moyens. Un seul mot d'ordre voulu par les ultras : "Tous en Violet".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le groupe toulousain

Pour ce déplacement, on reprend (presque) l'équipe victorieuse à Nancy. Manque à l'appel Sam Sanna, remplacé par Steve Mvoué. Isak Pettersson et Bafodé Diakité sont toujours blessés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le match en direct

Comme chaque weekend, vous pourrez suivre la rencontre du TFC sur France Bleu Occitanie ou en cliquant sur le player ci-dessous. Avant-match dès 18h30.