Ligue 2 : à quatre jours du derby lorrain, retour sur les trois derniers ASNL - FC Metz à Picot

Ce vendredi 10 mai, à l'occasion de la 37ème journée de la Ligue 2, le champion grenat se rend chez le voisin et mal classé nancéien. Avant ce choc régional, on se replonge dans les trois derniers " derbylor " au stade Marcel Picot.

Lorraine, France

Ce vendredi, ce sera le 12ème derby lorrain de l'histoire de la Ligue 2 et de la défunte deuxième division. Dans l'attente de ce " derbylor ", et alors que les Grenats ont remporté le match aller (3-0), France Bleu Lorraine vous propose de revivre les trois dernières confrontations entre l' AS Nancy Lorraine et le FC Metz, au stade Marcel Picot.

Le 30 novembre 2016, 15ème journée de Ligue 1, ASNL 4-0 FC Metz : Saint Nicolas est rouge et blanc

A quelques jours de la Saint Nicolas, les deux clubs lorrains se retrouvent à Picot, pour un derby en semaine. Sur le papier, les messins partent légèrement favoris, car l' ASNL est relégable. Mais les hommes de Pablo Corréa semblent plus à l'aise sur leur pelouse synthétique. Ils ouvrent la marque avant la pause sur un astucieux coup franc de Benoit Pedretti. En seconde période, Les grenats se fatiguent à revenir au score et ils craquent dans le dernier quart d'heure, encaissant trois buts supplémentaires. Le défenseur messin Benoit Assou-Ekoto est également expulsé. Trois jours plus tard, à St Symphorien, lors de la réception de Lyon, certains supporters du FC Metz se vengeront à leur manière : c'est la fameuse affaire des pétards !

#ASNLFCM 2e but marqué par Joffrey Cuffaut #14 et 3e but signé Issiar Dia #10 devant 19085 spectateurs pic.twitter.com/TJxHETbjF2 — Lodoïs GRAVEL (@LodoisGravel) November 30, 2016

Le 5 février 2016, 25ème journée de Ligue 2, ASNL 2-2 FC Metz : et Romain Métanire surgit

Au cœur de l'hiver , les deux équipes lorraines sont présentes sur le podium de la Ligue 2. L' ASNL, 2ème, reçoit le FC Metz, 3ème, requinqué par l'arrivée en décembre 2015 de Philippe Hinschberger. Nancy ouvre la marque par Junior Dalé, mais les Grenats égalisent juste avant la pause, Christian Bekamenga poussant à la faute Clément Lenglet qui marque contre son camp. En seconde mi-temps, c'est Arnaud Lusamba, un natif de Metz, qui permet à l'ASNL de reprendre l'avantage. Le club au chardon pense l'emporter mais dans le temps additionnel, le défenseur grenat, Romain Métanire, se faufile dans la surface de réparation, pour tromper le portier rouge et blanc. à l'issue de cette saison, l'ASNL sera sacré champion de Ligue 2 et le FC Metz finira à la troisième place.

Le samedi 1er mars 2014, 26ème journée de la Ligue 2, ASNL 0-1 FC Metz : Quand N'Doye le Messin rend fou Louis le Nancéien

Le leader messin se déplace à Picot et son petit prince du moment, l'attaquant haïtien, Jeff Louis, qui multiplie les prestations XXL sous le maillot de l'ASNL. Mais Albert Cartier, le coach grenat, a un plan : titulariser le milieu de terrain défensif, Mayoro N'Doye, pour un marquage à la culotte ! la tactique paye : Jeff Louis voit jaune par deux fois et est donc expulsé. En supériorité numérique, le FC Metz s'impose un a zéro grâce à l'inévitable Diafra Sahko. A la fin du championnat, le club à la Croix de Lorraine est sacré champion de Ligue 2, Nancy ratera l'ascenseur pour la Ligue 1.