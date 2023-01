Ligue 2 : à Saint-Etienne, Sochaux doit repasser au vert

Gaétan Weissbeck, (ici contre Caen), et les Jaune et Bleu doivent absolument se reprendre ce samedi à Saint-Etienne

Rallumer le feu dans le Chaudron ! Après "avoir éteint la lumière" au bout de 17 minutes face à Caen, dixit Olivier Guégan ce vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match, le FCSM n'a pas d'autre choix que de se racheter ce samedi après-midi sur la pelouse de Saint-Etienne à l'occasion de l'ouverture de la 20ème journée de Ligue 2 qui marque le début de la phase retour du championnat. Sochaux, 4ème, peut compter sur sa dernière recrue, Jodel Dossou, pour réenclencher une dynamique positive après trois revers de rang. Mais l'ASSE, 18ème, et forte de 6 renforts hivernaux, entend bien confirmer son renouveau en signant un troisième succès d'affilée.

"On a le droit de ne pas être bons, mais on n'a pas le droit de se galvauder" Olivier Guégan

L'entraîneur sochalien attend de voir ses joueurs se comporter "en grands, qu'ils soient responsables. On n'est plus des jeunes joueurs, et il faut aller chercher ce qu'on veut donc ce genre de prestation contre Caen, on peut l'avoir une fois mais pas deux ! On est à la mi-saison, il faut garder de la sérénité, de la tranquillité mais à nous de prendre le manche et de piloter comme on veut avancer."

Dossou dans le groupe

Pour ce déplacement à Geoffroy-Guichard, le FCSM compte dans ses rangs la seule (pour l'heure) recrue du mercato hivernal. Jodel Dossou est dans le groupe de 20 joueurs retenu par Olivier Guégan "C'est un joueur qui a l'expérience de la Ligue 2. Il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps avec Clermont, ça veut dire que s'il est titulaire il ne pourra pas tenir 90 minutes, et s'il entre en jeu, il pourra impacter le match sur le temps qu'il jouera. C'est un joueur de plus avec un profil complètement différent de nos excentrés qui sont des "faux-pieds", des pieds "rentrants", et lui c'est le seul joueur qui est dans la verticalité, mais qui peut aussi jouer dans l'axe."

Sissoko à la relance

Un concurrent direct à Ibrahim Sissoko moins en vue en ce moment ? Une chose est sûre, le meilleur buteur sochalien traverse une mauvaise passe comme en convient le coach des Jaune et Bleu "Ibra n'est pas dans la meilleure forme du moment, la coupure ne lui a pas fait du bien. Mais il reste mon leader d'attaque, avec Aldo Kalulu, on a envie de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils performent. Mais à eux aussi d'assumer leur statut."

Un mercato pas encore bouclé

Sochaux espère donc que l'arrivée de Dossou va réellement booster son secteur offensif. L'ex-Clermontois pourrait ne pas être la seule recrue hivernale "Si on travaille bien, il y aura un joueur supplémentaire d'ici mardi soir" affirme Olivier Guégan, sans laisser filtrer un nom ni même un profil. Dans le même temps, l'entraîneur du FCSM espère encore d'autres départs (De Sa, Ozornwafor, Yatabaré, ..) comme celui de Joseph Lopy à Nîmes que le technicien sochalien a tenu à remercier "C'est un choix de carrière quand on est en manque de temps de jeu, et en fin de contrat, mais comme les 25 joueurs je ne pouvais rien lui garantir. Je ne connais pas un entraîneur qui ne fasse pas jouer les meilleurs. Mais chapeau à Joseph qui a écrit une belle histoire avec Sochaux. En tous les cas, je salue son professionnalisme et sa qualité d'homme. C'est vraiment un vrai bon mec."

Vivez le match Saint Etienne-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 14h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Geoffroy-Guichard (coup d'envoi à 15h)

