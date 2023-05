Ligue 2 : A Sochaux, le FC Metz joue une sorte de demi-finale

Quand on est sur le fil du rasoir, on se raccroche à ce qui rassure.

En cette fin de saison, le FC Metz est en mode métronome. Un nul puis deux victoires. Depuis plus de trois mois, il répète inlassablement ce schéma. Quatre séquences consécutives où il parvient à reprendre sa vitesse de croisière en enchaînant deux succès après avoir été freiné.

Il faudra impérativement une cinquième séquence ! Conséquence des deux points lâchés samedi à Guingamp, à l'issue d'une deuxième mi-temps manquée , les Grenats savent qu'ils vont devoir faire le travail à Sochaux, et compter sur un faux pas de leurs adversaires.

Crédible. Sochaux, qui a perdu ses six dernières rencontres, donne l'impression de dériver sans fin. Bordeaux (2e avec trois points d'avance) se rend au FC Annecy qui a récemment fait chuter Le Havre chez lui et veut éviter de se faire des frayeurs quant à son maintient. Justement, les Havrais, leaders avec cinq points d'avance malgré deux défaites de suite, ont un déplacement compliqué à Bastia.

Crédible aussi, l'hypothèse qui verrait Metz perdre tout espoir, s'il fait moins bien que ses rivaux. Sochaux fait peine à voir et voudra éviter de tomber dans le ridicule. "L'adrénaline monte, descend, on vit en permanence avec ça, tempère Laszlo Bölöni. Les cartes ne sont pas dans nos mains, et on a deux matchs extrêmement difficiles contrairement à nos concurrents. On est ambitieux, mais gardons les pieds sur terre."

"Il y'a toujours de l'espoir" dit Youssef Maziz

Cette capacité à redémarrer illustre que le FC Metz sait surmonter ses déceptions. Et, en terme de déception, les 45 dernières minutes de Guingamp se placent bien haut. A froid, Youssef Maziz n'a pas d'explication rationnelle, il reconnait que l'équipe était "moins bien dans les courses, les appels de balle, le mouvement. Mais on a bien relâché pour préparer Sochaux" dit le milieu offensif.

A Bonal, Metz joue comme une sorte de demi-finale. Victoire impérative pour être sûr d'offrir à un Saint-Symphorien déjà à guichets fermé, une semaine plus tard, une seconde rencontre de la dernière chance.

Sochaux - FC Metz, en direct dès 20 heures sur France Bleu Lorraine avec Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Thomas Lavaud