Ligue 2 - A Toulouse, Yanis Begraoui "ne veut pas griller les étapes"

L'attaquant Yanis Begraoui a livré ses premières impressions depuis son arrivée au TFC cet été.

Comment s'est passée ton intégration ?

"J'ai été très bien intégré par les joueurs et le staff. J'espère que ça va continuer. Quand j'ai discuté avec le coach ou certains joueurs que je connaissais, on m'a dit qu'il y avait un bon groupe. Que c'était une sorte de famille le TFC."

Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise sur le terrain ?

"Je suis un avant-centre. J'ai été formé à ce poste. Après je sais jouer derrière l'attaquant ou sur les côtés. On va dire que je suis assez polyvalent."

A la fin de ton contrat à Auxerre, tu as fait quoi avant de signer à Toulouse ?

"A la fin de mon contrat, je suis rentré chez moi à Paris. Je ne me suis pas arrêté, j'ai continué les entraînements parce que je savais que le mercato pouvait être long. Je me suis entraîné avec d'autres footballeurs et des préparateurs physiques."

Pourquoi avoir choisi Toulouse ?

"La venue du coach a beaucoup joué. On s'est directement bien entendu. Il y a un réel projet, le club est aussi connu pour la formation de jeunes joueurs. C'est ce qui me convenait."

Tu as autour de toi un Anglais, un Japonais, un Finlandais, deux Néerlandais... Comment ça se passe à l'entraînement ?

"On laisse le football parler. On s'entend bien sur le terrain. Même si on ne parle pas la même langue, ça vient tout seul. Si la personne ne comprend pas le français on parle dans sa langue et inversement. On apprend toutes les langues ici."

Les fumigènes autorisés au Stadium le weekend prochain tu en penses quoi ?

"Je trouve ça magnifique. C'est avant tout un spectacle le football. Le retour déjà des supporters fait du bien à tout le monde. Si on peut rajouter des animations, pourquoi pas."

Quels objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?

"Je veux apprendre, progresser et bien m'adapter au style de l'équipe. Je ne veux pas griller les étapes. L'ambition c'est de jouer tous les matches, il faut travailler fort pour atteindre ces objectifs. Sinon, une équipe qui vient de jouer les barrages ne peut pas l'année suivante dire qu'elle joue le maintien. On a l'équipe pour aller chercher la montée."