Ligue 2 : à trois jours du derby lorrain, ça chauffe déjà sur les réseaux sociaux

Metz, France

Ce 12ème derby lorrain de l'histoire de la Ligue 2 et de l'ancienne D2, programmé ce vendredi au stade Marcel Picot, sent de plus à plus la poudre. Les supporters du FC Metz sont notamment très en colère. En cause : la décision de l'ASNL de ne pas faire de haie d'honneur ce vendredi pour le champion grenat ainsi qu'un récent tweet de la direction du club au chardon.

👉 Toute personne se prévalant de la qualité de supporter du @FCMetz durant la rencontre #ASNLFCM sera invitée à quitter le stade pour être remise aux forces de l’ordre, en grand public comme en hospitalités. — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) May 7, 2019

Ce derby lorrain a a fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui interdit l'accès du stade Marcel Picot aux supporters du FC Metz portant maillot, drapeau ou écharpe aux couleurs du club à la Croix de Lorraine. C'est une procédure tout à fait habituelle !

Ce qui irrite en revanche les fans messins, c'est cette seconde précision de la direction de l'ASNL. : en clair, si vous réagissez à un but du FC Metz, ce vendredi à Picot, vous pourriez être invité à quitter l'enceinte. Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas manqué !

Mesdames, Messieurs, non vous ne rêvez pas ! Nous sommes bien en 2019 ! #ASNLFCMhttps://t.co/yMjAWwEyAs — Let's Go Меtz (@letsgomtz) May 7, 2019

Le @Prefet54 avant #ASNLFCM : "Toute personne se présentant avec un vêtement et/ou accessoire à l’effigie du @FCMetz se verra refuser l’accès au stade et sera remise aux forces de l’ordre."



Nous : pic.twitter.com/iZwfkueb5p — And I ... am ... Gilles FRANÇOIS (@jilfransoi) May 7, 2019

Après ces nombreuses réactions de supporters messins, l' AS Nancy Lorraine a tenu sur son compte Twitter à réagir

Nous rappelons que c'est une décision du Préfet et non du club.

Visiblement, ce n'est pas aussi simple que cela à comprendre pour tout le monde 😏 — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) May 7, 2019

Sportivement, l'enjeu de ce derby de vendredi est énorme pour l' AS Nancy Lorraine qui n'a toujours pas validé son maintien dans l'antichambre de l'élite. En revanche, à Metz, après l'officialisation du titre et de la remontée, les coéquipiers de Renaud Cohade visent tout simplement la victoire contre le voisin, pour une question de suprématie régionale.