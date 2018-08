Troyes, France

On n'arrête plus le FC Metz. Ce vendredi, le club à la Croix de Lorraine a signé une 5ème victoire consécutive en Ligue 2. Les grenats l'ont emporté un a zéro à Troyes grâce à un but du milieu de terrain ivoirien Victorien Angban, en fin de première période. Les protégés de coach Antonetti sont en tête du classement, avec 15 points.

Des messins solides et réalistes

Dans ce duel de relégués, le FC Metz a timidement débuté la rencontre. Sur un centre venu de la gauche, le Troyen Jason Berthomier reprend de volée, mais le portier messin Alexandre Oukidja s'interpose. Au fil des minutes, le club à la Croix de Lorraine reprend le contrôle du ballon et à cinq minutes de la pause, après une longue séquence collective, la défense de l' ESTAC oublie Victorien Angban au second poteau. Avec beaucoup de maîtrise, le milieu de terrain ivoirien du FC Metz ajuste le portier troyen (0-1).

Après la pause, Troyes accélère pour tenter d'égaliser, mais le gardien du FC Metz est à la parade. Alexandre Oukidja a d'ailleurs réalisé sur le pelouse du stade de l'Aube sa meilleure prestation de ce début de saison.

En contre, le FC Metz aurait pu faire le break, mais ni Renaud Cohade, ni Opa Nguette ne parviendront à inscrire ce second but messin. Dommage !

Avec beaucoup de solidité et de maîtrise, le FC Metz poursuit donc son bel été. C'est maintenant une double confrontation palpitante qui l'attend : le club à la Croix de Lorraine sera, ce mardi, à Bollaert, pour défier Lens, en coupe de la Ligue. Puis samedi prochain, en championnat, les 2 équipes se retrouveront à St Symphorien.

Avec le @FCMetz cette saison, je révise ma table de 3 😀



5 x 3 = 15 🤓#ESTACFCMhttps://t.co/47s0uchCLJ — Pauline Sanzey (@PaulineSanzey) August 24, 2018

Les plus de France Bleu Lorraine

Déterminant et décisif, le gardien du FC Metz, Alexandre Oukidja, a permis à son équipe de revenir avec les trois points

Le tandem de choc en défense, John Boye et Stoppila Sunzu, a encore été à la hauteur

Le premier but, cette saison de l'Ivoirien Victorien Angban. Quelle belle trouvaille !

Les regrets de France Bleu Lorraine

Incroyable mais vrai, les deux attaquants sénégalais du FC Metz, Habib Diallo et Ibrahima Niane n'ont pas marqué. Une première cette saison !

Renaud Cohade a manqué, après la pause, son duel face au portier troyen. Il n'a plus trouvé le chemin des files adverses depuis décembre dernier. La prochaine sera la bonne, capitaine courage !