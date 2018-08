La saison brestoise a-t-elle commencé à la 37e minute ? Troyes mène 1-0 depuis la 12e minute grâce à Touzghar, sur une ouverture lumineuse de Nivet, et Brest affiche la même impuissance offensive que contre Metz. Son milieu en losange ne produit pas les effets attendus.

Mais Brest ne se décourage pas, et il revient dans le match sur un coup du sort. Son tout premier tir cadré de la saison intervient après un corner de Pi, dévié au premier poteau par Butin. La balle revient sur Charbonnier qui fusille Samassa, l'ex-Guingampais. A la 37e donc.

Ce but libère les Ti Zefs. Ayasse est métamorphosé, N'Goma précieux dans la provocation, Pi retrouve ses sensations, et Charbonnier inscrit un doublé sur un service de Butin (42e).

Le score ne change pas en deuxième période, malgré la sortie sur blessure de Pi (qui a ressenti la douleur au pubis qui le gène depuis longtemps). Malgré trois jours de repos en moins, et malgré la canicule, Brest a mieux fini que Troyes, et gagne son premier match de la saison.

Gäetan Charbonnier a inscrit un doublé, mais plus que cela, il a eu contre Troyes la réussite qu'il n'avait pas eu contre Metz. Dans sa conférence de presse d'avant match, Jean-Marc Furlan avait évoqué l'importance d'avoir des duo performants, son entente avec Edouard Butin a été décisive.

Celui-ci était impliqué sur les deux buts. Dans le jeu, l'ex-Angevin a aussi connu beaucoup de réussite dans ses déviations et ses ouvertures.

Gaëtan Charbonnier : "Dès qu'on marque, on est plus en confiance. On a eu le mérite de rester dans notre plan tactique après le but qu'on encaisse. Il est évitable car c'est une perte de balle de notre part. On a pris le temps de construire, ça a ouvert plus de possibilité. contre Metz, on avait une semaine de préparation de moins, on savait qu'on serait moins bien, on a commencé la saison ce soir."