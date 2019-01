Ligue 2 : à deux jours du derby lorrain, retour sur les trois derniers FC Metz - ASNL à St Symphorien

Metz, France

Pour la 11ème fois de l'histoire de la Ligue 2 et de la défunte deuxième division, le FC Metz retrouve, ce mardi à St Symphorien, son meilleur ennemi Nancy (FC Nancy puis AS Nancy Lorraine). Dans l'attente de ce " derbylor ", on se replonge sur les trois dernières confrontations entre les 2 équipes, sur le pré mosellan.

Le 29 avril 2017, 35ème journée de Ligue 1, FC Metz 2 - 1 ASNL : un choc pour le maintien

Lors du match aller, au stade Marcel Picot, les hommes de Philippe Hinschberger ont été écrasés 4 à 0. C'est donc avec un sentiment de revanche que les grenats abordent ce retour. A l'époque, les deux équipes lorraines luttent aussi pour leur maintien. Avant le coup d'envoi, le FC Metz est 15ème au classement, avec 4 points d'avance sur Nancy, avant-dernier. Le FC Metz domine la première période et ouvre logiquement la marque après un raid en solo du jeune Ismaïla Sarr. Juste avant la pause, sur sa première occasion, l' ASNL égalise grâce à Faitout Maouassa. En seconde période, le club à la Croix de Lorraine reprend l'avantage, grâce à Opa Nguette qui dévie dans le but nancéien, une frappe de Simon Falette. Plus rien ne sera marqué ensuite. Les Grenats s'imposent et assureront définitivement une semaine plus tard leur maintien en Ligue 1, après un succès signé à Lille. L' AS Nancy Lorraine, elle, sera reléguée en Ligue 2.

#FCMASNL - La superbe remontée de terrain d'Ismaila Sarr qui réussit ensuite son face à face avec Ndy Assembe : pic.twitter.com/rpRpH64qXj — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) May 1, 2017

Le 18 septembre 2015, 7ème journée de la Ligue 2, FC Metz 0-0 ASNL : un derby sans intérêt

Saison 2015-2016, le FC Metz vient d'être relégué en Ligue 2. Pour remplacer l'entraîneur Albert Cartier, le président Serin a fait appel au belge José Riga. L'équipe a été profondément remaniée et obtient toutefois de bons résultats estivaux. Avant ce derbylor, le club à la Croix de Lorraine est leader du championnat. De son côté, l'AS Nancy Lorraine de Pablo Corréa est également invaincue, avec 3 victoires et 3 nuls. Mais ce choc de haut de tableau va accoucher d'une petite souris. Très peu d'actions, assez peu d'ambiance. C'est un nul logique et un derby sans saveur. Quelques mois plus tard, l'AS Nancy Lorraine sera sacrée champion de Ligue 2 et promue à l'étage supérieur. Le FC Metz, lui, attendra la dernière journée, pour se hisser dans l’ascenseur pour l'élite.

Le 24 septembre 2013, 8ème journée de la Ligue 2, FC Metz 3-0 ASNL : des incidents, des pétards et une démonstration messine

Après une saison dans l'anonymat du National, le FC Metz retrouve la Ligue 2 et surtout l'AS Nancy Lorraine qui vient d'y être reléguée. Le stade St Symphorien affiche complet. Les Ultras de Nancy sont également présents mais dès leur arrivée au stade, des incidents éclatent : jets de projectiles entre les supporters puis de pétards sur le messin Kévin Lejeune qui s'apprête à tirer un corner. Le match est brièvement interrompu. Ces débordements ne touchent pas les hommes de Coach Cartier. Plus agressifs, ils ouvrent la marque par Yéni N'Gbakoto. Après la pause, les grenats s'envolent avec deux autres buts signés Bouna Sarr et Kwamé N'Sor. Le centre de formation messin est à la fête. A la fin de la saison, le FC Metz sera sacré champion de Ligue 2 et promu en Ligue 1. L' AS Nancy Lorraine, elle, restera dans l'anti-chambre de l'élite.

