Ligue 2 : accroché par Rodez, le HAC n'y arrive toujours pas à domicile

Encore une contre-performance au Stade Océane. Une de plus. Face à Rodez, ce samedi, le HAC a dû se contenter d'un piètre match nul (0-0). Les stats de ses cinq dernières matches à la maison font froid dans le dos : aucune victoire (3 n et 2 d) et un seul but marqué.

Le constat est récurrent. Lassant. Navrant. Face à un adversaire au profil très défensif, les Havrais se cassent les dents. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour tenter de mettre à mal une équipe aveyronnaise décimée par les blessures, les suspensions et le Covid, les Ciel et Marine ont multiplié les centres et les frappes. Ils ont tiré quatorze fois au but, mais seulement trois de leurs tentatives ont été cadrées. La plus belle d'entre elles est intervenue juste avant la mi-temps quand Alioui, à la réception d'un centre de Cornette, a obligé M'Pasi à se détendre pour détourner sa superbe reprise acrobatique.

La première d'Abline n'a rien changé

Une éclaircie dans un match soporifique. Les occasions franches ont été rares, et c'est Rodez, finalement, qui s'est procuré la plus belle d'entre elles sur une frappe de Dembélé déviée par Fofana sur l'extérieur de son poteau droit (36e).

L'entrée en jeu en seconde période du jeune Matthis Abline (18 ans), arrivé cette semaine sous forme de prêt en provenance de Rennes, n'a pas apporté le coup de fouet escompté. "J’espère qu'il va nous aider, il en a les qualités, même s’il était un peu tendu ce soir, reconnaît le coach Paul Le Guen. Mais je ne lui demandais pas de faire un festival lors de sa première apparition. On va tout faire pour le mettre en situation d’être efficace."

C'est long, mais je vais m'obstiner. Paul Le Guen

"Rodez a bien joué le coup. On a fait beaucoup d’efforts pour peu de réussite, ajoute PLG. C’est dur à encaisser, mais admettez qu’on est entreprenants, mais on n’est pas suffisamment agressifs, précis, dans la finition. Là, on jouait pourtant avec trois attaquants, avec Himad (Abdelli) en soutien et des joueurs de couloir qui sont libres d’attaquer, mais on n’y arrive pas. C’est long, mais je vais m’obstiner."

"Je suis sûr qu’on va inverser la tendance à domicile, et dans très peu de temps", veut se convaincre l'attaquant Nabil Alioui. Il vaudrait mieux au risque de voir s'envoler les ambitions de play-offs. Après 22 journées, le HAC occupe toujours la 6e place, à deux points du 5e, Auxerre, qui compte toutefois deux matches de retard.

Les Ciel et Marine disputeront leur prochain match à Niort le samedi 5 février.