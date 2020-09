FC Sochaux / Mercato : l'attaquant Adama Niane pour deux saisons, Johan Martial en renfort défensif

Sochaux fait coup double. Adama Niane s'est engagé avec le FCSM pour deux saisons avec l'espoir que le Malien retrouve tout le talent qui l'avait consacré meilleur buteur de Ligue 2 en 2017 avec Troyes. Johan Martial vient lui renforcer la défense et compenser le départ de Maxence Lacroix.

L'attaquant malien (ici face avec Troyes en 2017 face à Ibrahima Konaté, le défenseur des jaune et bleu) vient relever le défi sochalien

Le FCSM tient enfin un nouvel attaquant, et un nouveau défenseur. Adama Niane est officiellement sochalien. Comme nous l'avions laissé entendre, le transfert de l'international malien à Sochaux est, comme prévu, conclu ce jour. L'attaquant malien vient de s'engager pour deux saisons en jaune et bleu annonce le club sur son site internet. Formé à Nantes, le buteur africain retrouve, à 27 ans, le championnat de Ligue 2 où il s'était particulièrement illustré lors de la saison 2016/17 en décrochant le titre de meilleur buteur du championnat sous les couleurs de Troyes avec 23 réalisations. Le buteur vient de passer deux saisons en Belgique sans afficher la même réussite à Charleroi (et à Ostende où il avait été prêté une saison).

Meilleur buteur de Ligue 2 avec 23 buts en 2017

Sochaux réalise, sur le papier, un joli coup en enrôlant Adama Niane. L'attaquant malien a soif de revanche après son exil raté Outre-quiévrain. S'il n'était pas le premier choix des dirigeants du FCSM qui avaient d'abord misé sur Jonah Osabutey, puis s'était intéressé au parisien Arnaud Kalimuendo, Adama Niane reste une valeur sûre, un joueur rodé au championnat de Ligue 2. Son association avec Chris Bédia, lui aussi ex-troyen et coéquipier à Charleroi, peut offrir une plus large palette offensive à Omar Daf.

Niane, un joueur d'expérience et de tempérament

L'entraîneur sochalien attendait avec impatience un remplaçant à Yann Kitala, indisponible de longs mois après sa fracture du tibia-péroné à Auxerre en ouverture de la saison. Avec Adama Niane, le coach des jaune et bleu dispose d'un attaquant d'expérience et de tempérament (parfois excessif !). En espérant qu'avec Sochaux, il pense d'abord à marquer des buts avant de monter sur ses grands "cheveux" !!!

Johan Martial pour compenser la vente de Lacroix

Ce transfert, validé par Nenking, renforce également l'ambition de l'actionnaire de bâtir une équipe la plus compétitive possible, alors que le remplaçant de Maxence Lacroix, vendu cet été à Wolfsburg où il brille déjà, est trouvé. Il s'agit de Johan Martial. L'ex-défenseur de Brest et Troyes notamment a paraphé son contrat ce jeudi également avec le FCSM.

Libre depuis son départ en mars dernier du club grec de Panetolikos (D1), le frère aîné d'Anthony, l'attaquant international de Manchester United, s'est engagé pour une saison, plus une seconde en option.

Johan Martial n'est pas encore apte à jouer pour l'équipe d'Omar Daf, contrairement à Adama Niane, le buteur malien, est lui autorisé administrativement à figurer sur la feuille de match à Ajaccio ce samedi.

Le mercato estival referme ses portes le 5 octobre, mais le FCSM devrait en rester à ses deux dernières recrues dans le sens des arrivées.