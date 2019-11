Ligue 2 : "stopper la série de défaites", Jean-Marc Furlan avant AJA-Caen

Pour la première fois depuis le début de la saison, l'AJA a enchainé deux défaites de suite, à domicile contre Grenoble (0-1) et à Châteauroux la semaine dernière (1-0). Les Auxerrois ont reculé à la 13e place, deux places devant Caen, 15e de Ligue 2. Seulement deux points séparent les deux équipes.

4 matches sans défaite pour Caen

Les joueurs du Stade Malherbe de Caen arrivent dans l'Yonne sur une bonne dynamique de deux victoires consécutives (contre Orleans et le Paris FC) et quatre matches sans défaites. "Depuis _l’arrivée de Pascal Dupraz_, c'est une équipe qui n'a pas perdu. Ça va être un match très difficile, affirme Jean-Marc Furlan. C'est un club qui a fait six ans de Ligue 1 et ils ont 8 joueurs qui ont le niveau Ligue 1. C'est une équipe très efficace, qui marque 85% de ses buts en contre, un de nos points faibles," reconnait l'entraîneur Auxerrois.

Le premier challenge, ce sera de terminer à 11 - Jean-Marc Furlan

Face une équipe en pleine confiance, le défi sera de taille : "Ça représente encore un challenge pour nous face à une équipe qui est sur une bonne dynamique depuis quatre matches. Et le premier challenge, ce sera de terminer à 11. On n'a pas trop la côte en ce moment", dit en souriant Jean-Marc Furlan.

Yattara pas retenu, Le Bihan va mieux

Jean-Marc Furlan a expliqué, ce jeudi en conférence de presse d'avant-match, que Mohamed Yattara souffrait d'une douleur aux ischios-jambiers depuis l'entraînement de mercredi. "L'échographie n'a rien relevé de grave", a rassuré le coach. Mais l'attaquant n'a pas été retenu par le coach. En revanche, Mickaël Le Bihan va beaucoup mieux, il s'est entraîné normalement. Blessé, il avait raté le déplacement à Châteauroux. En défense, Carlens Arcus est suspendu, Alexandre Coeff devrait prendre sa place de latéral droit.

Des ambitions à la baisse?

Jean-Marc Furlan a reconnu que les joueurs ressentaient de la frustration après ces deux défaites consécutives : "ils sont frustrés, le groupe imaginait pouvoir aller en haut. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il faut aller chercher une saison référence pour construire, pour se bâtir. Si tu ne passes pas par des moments compliqués, tu ne grandis pas. Ce sont mes 25 années d'expériences en tant qu'entraîneur qui me font dire ça. Comme je le répète souvent, après deux défaites, c'est comment tu fais un match nul derrière. Ce serait bien de prendre un point pour stopper la série, même si la victoire serait mieux", explique l'entraineur de l'AJA.