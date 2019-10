Ligue 2 : AJA – Grenoble, ’’un gros challenge’’ pour l'entraîneur d'Auxerre, Jean-Marc Furlan

Auxerre, France

L'AJA est 7e de Ligue 2 avec 16 points, Grenoble 11e avec un point en moins, 15 points. Mais les Grenoblois sont une série de six matches sans défaites, ils sont invaincus depuis le 23 août! Solides défensivement, les Isérois n'ont encaissé qu'un but lors des cinq derniers matches. Ils vont tenter à l'Abbé-Dechamps de poursuivre leur série d’invincibilité et d’enchaîner un septième match sans défaite. Après le match nul à Lens (0-0), l'AJA est sur une série de trois matches sans défaites.

C'est un gros challenge - Jean-Marc Furlan

"C'est une équipe qui marque beaucoup de buts en contre attaque et nous on en prend beaucoup en contre. Sur les six derniers matches elle est deuxième du championnat. Et puis jouer à domicile c'est toujours difficile, l'adversaire est moins sous l'emprise du résultat. C'est un gros challenge qui nous attend", prévient l'entraîneur de l'AJA. Jean-Marc Furlan a aussi donné des nouvelles rassurantes de Rémy Dugimont : "il était aux soins après une béquille mais ça va mieux". Le joueur a pu s’entraîner normalement jeudi soir.