Ligue 2 : Albert Cartier nommé entraîneur de l'AS Nancy Lorraine

L'AS Nancy Lorraine tient son nouvel entraîneur après le départ de Benoît Pedretti pour retrouver l'équipe réserve et continuer sa formation : Albert Cartier, ancien joueur de l'ASNL et entraîneur du FC Metz s'installe sur le banc de la lanterne rouge de Ligue 2.

L'AS Nancy Lorraine a (enfin) un nouvel entraîneur pour son équipe première. Le club n'avait plus d'entraîneur depuis fin décembre et la décision de Benoît Pedretti de ne pas poursuivre l'intérim. Après le match de Rennes en Coupe de France, Pedretti qui avait prolongé pour un match avait appelé ses dirigeants à ne plus tergiverser. Le club a jeté son dévolu sur un ancien de la maison, Albert Cartier, 61 ans. Il a signé un contrat de six mois avec une option d'un an en cas de maintien.

Le natif de Vesoul connaît bien la forêt de Haye pour avoir joué à l'ASNL de 1980 à 1987. C'est ensuite au FC Metz qu'il avait poursuivi sa carrière de joueur avant d'y devenir entraîneur. Ces dernières saisons, Albert Cartier a dirigé Sochaux, le Gazelec Ajaccio ainsi que Bastia Borgo. Une dernière expérience en National qui a tourné court. Arrivé au printemps dernier en Corse, Albert Cartier n'avait pu faire mieux que 16e mais son club avait été repêché par la FFF. Lanterne rouge après 12 journées cette saison, Cartier avait été évincé par ses dirigeants début novembre. Le club est toujours dernier de National.

Sacré meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2014

Sa principale réussite en tant qu'entraîneur est d'avoir permis au FC Metz, alors en National, de remonter en Ligue 1 en deux saisons. Deux montées consécutives qui ont permis à Albert Cartier d'être sacré meilleur entraîneur de Ligue 2 aux trophées UNFP en 2014. C'est paradoxalement cette réussite qui aurait tendance à froisser les ultras de l'AS Nancy Lorraine qui ont fait savoir lors du match de Rennes qu'ils ne souhaitaient pas voir Albert Cartier sur le banc de Nancy.

Albert Cartier, pas le bienvenu pour certains supporters de l'AS Nancy Lorraine, lors du match ASNL-Rennes du 2 janvier 2022 © Maxppp - Alexandre Marchi

Albert Cartier était aux commandes du FC Metz lors du derby perdu à Saint-Symphorien en 2013 3-0 par les Nancéiens. Sur le site de l'AS Nancy Lorraine, le président Gauthier Ganaye explique qu'il ne prend pas "cette décision dans l'espoir de devenir populaire" mais parce qu'il "estime qu'Albert est l'homme de la situation" et peut apporter "rigueur, discipline ,organisation et fighting spirit".