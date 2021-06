Ligue 2 : Aldo Kalulu très proche d'un retour à Sochaux

Un attaquant de perdu, un autre de retrouvé ! Alors que Bryan Lasme vient d'être transféré dans le club allemand de l'Arminia Bielefeld jusqu'en 2025, comme l'annonce le compte twitter du club de Bundesliga, le FCSM ne devrait pas y perdre au change. Selon nos informations, l'attaquant du FC Bâle, Aldo Kalulu, 25 ans, devrait s'engager avec le club sochalien pour lequel il a déjà joué en 2017/2018. Prêté alors par Lyon, son club formateur, le Franco-Congolais avait réalisé une excellente saison sous la direction de Peter Zeidler, l'entraîneur allemand de l'époque.

12 buts en une seule saison à Sochaux

Aldo Kalulu avait inscrit 12 buts en jaune et bleu (11 en Ligue 2 et un en coupe de France) et avait très vite été adopté par les supporteurs sochaliens, très fans de son style de jeu tout en vitesse et en percussion. Depuis son départ du FCSM en 2018, Aldo Kalulu n'a pas été en grande réussite avec son club suisse (tout comme lors d'un prêt à Swansea en 19/20). Il devrait donc pouvoir se relancer sous les couleurs jaune et bleu. L'attaquant franco-congolais faisait partie de la short-list de la cellule de recrutement sochalienne. Son retour avait même été évoqué en janvier mais c'est à Amiens qu'il avait failli être prêté avant une volte-face de dernière minute des dirigeants picards.

Aldo Kalulu est attendu ce lundi à Bonal pour satisfaire à la visite médicale d'usage, et signer dans la foulée un contrat dont on ne connaît pas encore la durée.