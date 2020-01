Football : l'US Orléans recrute deux anciens joueurs de Ligue 1

Alexandre Letellier et Yohan Mollo se sont engagés avec l'US Orléans (Ligue 2), ce lundi. Le premier signe pour six mois, avec option d'achat de deux ans et pourrait devenir, à terme, gardien n°1. Le second vient jusqu'à la fin de la saison, pour aider l'USO dans son opération maintien.

Orléans, France

RL'US Orléans annonce, ce lundi, la signature d'un nouveau gardien de buts, Alexandre Letellier, 29 ans, et du milieu offensif de 30 ans, Yohan Mollo.

Alexandre Letellier, formé au SCO d’Angers, a débuté sa carrière avec le club angevin en 2012 et y a joué vingt-trois matchs en Ligue 1. Passé ensuite par la Suisse (le BSC Young Boys), puis par Troyes (Ligue 2), il a signé ce lundi un contrat de six mois, plus deux années en option, avec Orléans, actuellement dernier de Ligue 2 et en quête de maintien.

Pourquoi un troisième gardien à l'US Orléans ?

Pourquoi un troisième gardien à l'USO, qui compte déjà Jérémy Vachoux dans ses rangs (arrivé à l'été 2019) et Thomas Renault, 35 ans, l'enfant du club (il a signé sa première licence à Orléans à l'âge de six ans), aujourd'hui gardien titulaire (depuis le match à Grenoble le 18 octobre) ?

La réponse d'Ollé-Nicolle

Didier Ollé-Nicolle, le coach orléanais répond : "ça peut sembler bizarre, surtout à certains, par rapport à la personnalité de Thomas Renault, garçon qui est là depuis très très longtemps au club" reconnaît le technicien.

Letellier, futur gardien numéro un ?

Ollé-Nicolle rappelle que le "début de saison et les prestations de Jérémy Vachoux ne [l'ont] pas satisfait", pour expliquer son choix de désigner Thomas Renault comme titulaire. Mais Ollé-Nicolle, satisfait des prestations de son gardien, pense toutefois à l'avenir plus u moins proche : "Thomas n'a plus vingt ans, la répétition des matchs des efforts c'est plus compliqué". Façon de dire qu'il compte donc sur Alexandre Letellier, à court ou moyen terme, pour devenir gardien numéro un.

Thomas Renault salue l'arrivée de Letellier

Ce vendredi, lors du match contre Guingamp à domicile, les supporters de l'USO ont d'ailleurs rendu un hommage appuyé à leur "éternel dernier rempart", avec un magnifique tifo à l'effigie de Thomas Renault qui a souhaité la bienvenue à Alexandre Letellier, ajoutant : "forcément à bientôt 36 ans, je suis en phase de réflexion sur la suite à donner à ma carrière. Pour le moment je suis extrêmement concentré sur le maintien de l’équipe, avant je l’espère de nouvelles aventures !" Rappelons que Thomas Renault avait déclaré sur France Bleu Orléans vouloir un jour devenir directeur sportif de l'USO.

Tifo en hommage à Thomas Renault, lors de Orléans/Guingamp, en Ligue 2, le 25 janvier 2020 - Page Facebook Thomas Renault

Yohan Mollo, de la Grèce à Orléas

L'autre recrue du jour est un milieu offensif : Yohan Mollo, 30 ans, ex international espoirs, formé à Monaco. En provenance de Grèce, plus précisément du Panathinaïkos, Mollo est passé notamment par le SM Caen, l’AS Saint-Etienne, l’AS Nancy Lorraine, et plus récemment par le FC Sochaux Montbéliard de janvier à juin 2019. Il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, indique l'US Orléans dans un communiqué ce lundi soir.

Yohan Mollo, avec le maillot du FC Sochaux Monbéliard, la saison dernière en ligue 2 © Maxppp - Maxppp

A propos de ces deux recrutements, Didier Ollé-Nicolle rappelle qu'il avait besoin "de garçons de métier qui ont connu la Ligue 1 et la Ligue 2", profil souhaité pour se battre pour le maintien en Ligue 2 à la fin de la saison. Rappelons que d'autres anciens joueurs de Ligue 1, Edouard Butin, attaquant venu de Brest, et Préjuce Nakoulma, attaquant également, passé par le FC Nantes, ont signé cet hiver à Orléans. Ainsi que le latéral Arial Mendy, venu de Lens, et auteur de son premier but vendredi face à guingamp.