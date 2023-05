Ligue 2 - Ambiance sereine au DFCO et soutien des féminines, à deux jours du Havre

Maintenu en Ligue 2, ou relégué en National ? Vendredi soir, aux alentours de 23h, le DFCO sera fixé sur son sort. Pour la dernière journée de championnat, les "Rouges", 18es, se rendent chez le leader, Le Havre - qui n'a pas encore validé la montée. L'enjeu est immense pour le DFCO, qui n'a pas connu la troisième division depuis la montée en Ligue 2 en 2004. Mercredi 31 mai, en présence d'une vingtaine de supporters, les exercices s'enchaînent. Invaincus depuis huit matchs et l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc, les joueurs paraissent concentrés, sereins, mais également décontractés et chambreurs quand il s'agit de déterminer qui a gagné ou perdu un exercice.

Les joueurs ont reçu le soutien des féminines

Les joueurs ont eu une belle surprise pour conclure l'entrainement de ce jeudi. Les joueuses du DFCO féminin ont traversé le centre d'entraînement de Saint-Apollinaire, pour venir encourager les garçons. Après une arrivée colorée par des fumigènes, sur l'air de "Freed From Desire", de Gala, dans les enceintes, Hélène Fercocq prend la parole. "On voulait vous souhaiter un bon match pour vendredi, entend-on dans une vidéo postée par le club sur ses réseaux sociaux. Si vous gagnez on sera à l'aéroport vendredi soir tard, merci pour votre soutien, on est de tout cœur avec vous, on croit en vous les gars !".

En plus de l'image d'unité, celle d'un club soudé malgré les difficultés, le symbole est fort : les féminines connaissent le chemin, elles ont déjoué tous les pronostics le weekend dernier en se maintenant en D1 à la dernière journée , grâce à leur victoire contre Montpellier.

Des précisions pour les supporters dijonnais qui veulent faire le déplacement

Quelques dizaines de supporters dijonnais feront le déplacement dans un Stade Océane annoncé à guichets fermés . Les Téméraires organisent d'ailleurs un trajet en bus jusqu'en Normandie. "En raison d'un problème technique sur la billetterie en ligne du HAC, la vente de billets dans le parcage visiteur se fera uniquement sur place, au guichet, le soir du match", précise le DFCO sur ses réseaux sociaux . Une manière d'éviter, aussi, que des supporters havrais ne réservent des places dans le parcage réservé aux Dijonnais.

