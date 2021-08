Ligue 2 : Niort et Amiens se neutralisent (0-0)

Au terme d'une rencontre sans éclat, Amiens et Niort se séparent sur un match nul (0-0). Malgré la première titularisation d'Aliou Badji qui a trouvé la barre, les Picards n'ont pas réussi à trouver la solution offensive. L'ASC reste quinzième du classement avant la trêve internationale.

La première de Badji

Pour ce match, observé des tribunes par Philippe Hinschberger suspendu, Amiens a lancé son nouvel attaquant Aliou Badji. Le Sénégalais a animé l'attaque aux côtés de Jayson Papeau, Chadrac Akolo ou encore le capitaine Arnaud Lusamba.

Amiens a maîtrisé le ballon au cours du premier quart d'heure. Mais à part une frappe lointaine et non cadrée de Mamadou Fofana. Niort a répondu timidement sur coup franc et a repris progressivement la possession du ballon pour inquiéter un peu plus les Picards.

A la demie heure de jeu, l'ASC a gâché deux opportunités sur des coups de pied arrêtés. Arnaud Lusamba a d'abord frappé un coup franc directement dans les gants du gardien de Niort, Quentin Braat. Quelques minutes plus tard, Mathis Lachuer n'a trouvé personne sur un corner.

Gros arrêt de Régis Gurtner avant la pause

Peu avant la mi-temps, les joueurs de Sébastien Desabre ont offert une grosse frayeur aux Amiénois. L'ASC s'en est remis à son gardien auteur d'une grosse parade. Régis Gurtner a détourné la frappe niortaise de Yanis Merdji du pied dans un beau réflexe de gardien de handball.

Badji trouve la barre !

La deuxième période est repartie à peu près sur les mêmes bases avec des Niortais un peu plus tranchants, à l'image de Bilal Boutobba qui a frappé au dessus. Amiens a enfin réagit quelques instants après. Jayson Papeau, d'abord bien servi par Chadrac Akolo est parvenu à glisser le ballon jusqu'à Aliou Badji. Pour son premier match avec Amiens, le Sénégalais a bien cru marquer son premier but mais sa frappe s'est écrasée sur la barre transversale.

L'attaquant, en manque de temps de jeu a ensuite cédé sa place à Tolu. Jayson Papeau et Chadrac Akolo ont eux aussi été remplacés par Iron Gomis et Adama Diakhaby, de retour de blessure. Amadou Ciss est lui entré en jeu pour les vingt dernières minutes à la place de Mamadou Fofana.

Malgré quelques tentatives, notamment sur coups de pied arrêtés, mais surtout sur une percée de Joseph Mendes sauvée par Gurtner et un ballon dévié sur la barre transversale du gardien de l'Amiens SC, le score n'a plus bougé. Amiens n'a pas trouvé la solution offensive et peut remercier Régis Gurtner.

Le prochain match de l'Amiens SC est prévu dans deux semaines, contre Rodez au stade de la Licorne, le samedi 11 septembre. Entre temps les championnats laisseront la place aux matches internationaux.