Une très mauvaise opération pour Amiens en Ligue 2. L'ASC partage les points (0-0) avec Caen. Dans le même temps, les adversaires directs des Picards ont gagné et l'équipe de Philippe Hinschberger glisse à l'avant dernière place du classement.

Ligue 2 : Amiens et Caen au bout de l'ennui (0-0)

Amiens et Caen partagent les points au terme d'un match nul très terne (0-0) qui ne fait pas du tout les affaires des Picards qui sont avant derniers de Ligue 2 car Bastia a gagné à Guingamp (3-2).

Pour ce match, Philippe Hinschberger n'a effectué qu'un seul changement dans son onze titulaire par rapport au match à Bastia il y a une semaine. Jessy Benet, remplaçant en Corse a été aligné d'entrée à la place de Mathis Lachuer.

Dans des schémas de jeu assez similaires, les deux équipes se sont beaucoup observées au cours du premier quart d'heure, sans se créer d'occasion. Remy Riou s'est un peu chauffé les gants sur un centre de Matthéo Xantippe finalement peu dangereux.

Pauvre première mi-temps

La première véritable alerte n'est venue qu'au bout d'une demi heure ! Suite à une percée de Matthéo Xantippe, Amiens s'est procuré un coup franc intéressant, excentré à une vingtaine de mètres du but Caennais. Comme contre Valenciennes, Kader Bamba a tenté sa chance directement. Sa frappe, puissante et cadrée a été boxée par Rémy Riou.

Les deux équipes sont revenues en deuxième mi-temps avec un peu plus d'intentions. Bien servi par Kader Bamba, Jessy Benet a décroché une frappe plein axe à ras terre. Une frappe détournée par Rémy Riou. Dans la foulée, Kader Bamba a tenté sa chance sur coup franc. Le ballon, freiné par le mur a pu être facilement capté par le gardien Caennais. Les normands ont timidement répondu, profitant notamment de quelques coups de pied arrêtés.

Amiens englué dans sa torpeur

Mais le brin de folie est vite retombée. Les deux équipes ont de nouveau ronronné. Tolu a remplacé Aliou Badji un peu après l'heure de jeu. Philippe Hinschberger a opéré quelques minutes plus tard un triple changement. Adama Diakhaby, Eddy Gnahoré et Chadrac Akolo ont remplacé Matthéo Xantippe, Emmanuel Lomotey et Arnaud Lusamba.

Tolu a tenté sa chance dans les dix dernières minutes. Le Nigérian avait trouvé l'ouverture mais sa frappe est passée nettement à côté. Régis Gurtner a stoppé une frappe Caennaise en toute fin de match.

La Ligue 2 se met sur pause pendant la trêve internationale mais place à la Coupe de France. L'Amiens SC entre dans la compétition dans le septième tour et sera le grand favori samedi prochain face aux amateurs d'Anzin Saint-Aubin qui jouent en D1. La rencontre aura lieu à Arras, dans le Pas de Calais.